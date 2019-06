NOVAK POSLE PLASMANA U OSMINU FINALA PARIZA: Bilo je mnogo teže nego što to rezultat pokazuje!

"Bilo je mnogo teže nego što je to rezultat pokazao", rekao je Đoković novinarima posle meča u Parizu.

Đoković se plasirao u osminu finala Otvorenog prvenstva Francuske pobedom u tri seta nad Salvatoreom Karuzom iz Italije.

Veoma me raduje jer sam pobedio u tri seta jer su vremenski uslovi izazovni i nije bilo poželjno provoditi previše vremena na terenu. Trebalo mi je vreme da probijem otpor jer je protivnik igrao dobro od početka. Prijatno me je iznenadio svojom čvrstinom. Kako je meč odmicao tako sam se osećao komfornije", kazao je Đoković.

Naredni rival biće mu nemački teniser Jan-Lenard Štruf.

"Njegov meč sa Bornom Ćorićem je bio izuzetno napet i uzbudljiv. Takvi su izvrsni za gledanje. Veoma bolan poraz za Ćorića. Štruf je pokazao mentalnu čvrstinu kada se lomio rezultat, servirao je izvrnsno. To je njegovo najjače oružje jer je visok i snažan. Nema problem da izadje na mrežu, preuzima kontrolu i izlazi na mrežu. Verujem da će sličnu taktiku primeni protiv mene. Trudiću se da bolje zaštitim osnovnu liniju", naveo je Đoković.

Kao i u većini slučajeva tokom razgovora sa medijima, Đoković je upitan za mišljenje o raznim temama, a sada je bila izjava Iva Karlovića da bi srpski teniser bio smatran najvećim u istoriji da nije iz Istočne Evrope.

"Danas je drugačija situacija jer sam rezultatima zaslužio poštovanje i više pažnje od celokupnog sportskog sveta. Činjenica je da sam imao drugi tretman, verovatno zbog zemlje i dela sveta iz kog dolazim. Manje sam imao pažnje, podrške, medijske i sponzorske. To me je još više motivisalo. Ne želim da se žalim ili plačem nad svojom sudbinom, naprotiv, baš mi je drago što je tako bilo. To mi je dozvolilo da krčim put koji me je doveo do ovde", rekao je Djoković.

"Pogledajte moju karijeru u poslednjih 15 godina. Bilo mi je najbitnije da izvučem najvišu moguću motivaciju i snagu da pobedim teniski meč i napravim izvrsnu svetsku karijeru. U tome sam uspeo. Sporedne stvari... To je sastavni deo mog karaktera i brenda. Ceo moj tim učestvuje u izgradnji toga. Trudili smo se da izgradimo brend koji je prepoznatljiv, koji ima svoje vrednosti i karakteristike koje prepoznaje sponzor koji će mi postati parner u životu. Ne mislim da sam u deficitu. Stvari su baš onakve kavke treba da budu", dodao je Đoković.

