NE PLAČEM NAD SVOJOM SUDBINOM, NAPROTIV... Novak otkrio da je drugačije tretiran jer dolazi iz SRBIJE!

Novak je na početku karijere imao malu podršku medija i sponzora i da je razlog bio to što dolazi iz Srbije.

“Činjenica je da sam drugačije tretiran. Danas je verovatno drugačija situacija jer sam svojim rezultatima zaslužio poštovanje i pažnju medija iz celog sveta. Verovatno sam zbog zemlje i dela sveta iz kog dolazim imao u početku manje pažnje i podrške, medijske i sponzorske, ali to me je još više motivisalo. Ne govorim vam sada ovo iz želje da se žalim i da plačem nad svojom sudbinom, naprotiv, baš mi je drago što je tako bilo jer mi je dozvolilo da kročim put koji me je doveo do ove pozicije", rekao je Novak.

Podsetimo, proslavljeni hrvatski teniser Ivo Karlović nedavno je u intervjuu za "Sportklub" rekao da bi Đokovića već smatrali najboljim teniserom svih vremena da ne dolazi iz Istočne Evrope, već iz npr. Francuske.

