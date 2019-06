SELFI ZA KURIR! NAJBOLJI SVETSKI TENISERI POZIRALI NAŠEM IZVEŠTAČU Conga: Stani, daj da budemo lepši... E, ova ti je super!

Od specijalnog izveštača Kurira sa Rolan Garosa - Milana Nastića!

Selfi kao globalni fenomen nije zaobišao ni najbolje tenisere sveta. A sve zahvaljujući Kuriru!

U želji da vam približimo svetske face, prenosimo vam pozdrave Dominika Tima, Aleksandra Zvereva i Žo-Vilfrida Conge uz neizbežno fotografisanje između dva meča na Rolan Garosu.

Najzanimljiviji selfi uradili smo s francuskim teniserom, koji se baš uživeo tokom poziranja.

- Stani, daj da budemo lepši. E, ova ti je super - s osmehom je Conga najpre ponovio selfi, a onda i odobrio lepšu fotku za Kurir.

Vidno raspoložen, Francuz je nastavio da priča o fenomenu selfi:

- I ja se selfiram, ali ne često. Zavisi od trenutka. Nisam neko ko voli da pravi selfije, ali ako neko želi, prihvatam. Znam da to nekom mnogo znači, a meni je drago da usrećim nekoga - iskren je bio Conga tokom ćaskanja s izveštačem Kurira.

Naš predlog prihvatio je peti igrač sveta Austrijanac Dominik Tim, koji nas je prvo zamolio da završi s treningom. Posle sat vremena smo mu prišli i on je bez razmišljanja uradio selfi. Profesionalac sto odsto! A na naše pitanje koliko često voli da radi ovakve stvari, odgovorio je:

- Ne opterećujem se time. Svestan sam da je to deo mog posla, samo što imam jedno pravilo, nikad ne radim selfi pre treninga i meča. Nekako sam tada fokusiran na tenis, posle toga nema nikakvih problema. Naročito mi je drago da ga radim s klincima, znam da to njima mnogo znači. To je definitivno postao globalni trend - istakao je za Kurir Dominik Tim.

Takođe, naš predlog je prihvatio jedan od najvećih svetskih talenata, nema sumnje budućnost ovog sporta, Nemac ruskog porekla Aleksandar Zverev.

Nedavno i Nadal pozirao Kuriru DRAGO MI JE DA ME VOLE I U SRBIJI foto: Kurir Sport A pre neki dan smo uradili i ekskluzivni intervju s Rafaelom Nadalom. - Nisam znao da me vole i u Srbiji. Drago mi je zbog toga - odgovorio nam je Španac na pitanje da li je svestan da je i kod nas cenjen uprkos dominaciji Novaka Đokovića.

