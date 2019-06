OD TENISA PRAVE RIJALITI PROGRAM! Đoković: Pokušavaju da naprave VELIKOG BRATA! Kamere su svuda, čak i u svlačionici!

Novak je istakao da izuzetno poštuje i neguje tradiciju, ali isto tako veruje da će u tenisu doći do promena koje su neophodne zbog generacija koje dolaze.

"Na turniru "Naredne generacije" u Milanu imate priliku da testirate i implementirate nove stvari. Neke imaju više smisla, neke manje, makar iz moje perspektive, ali objektivno da bismo savremenim generacijama držali pažnju više mora doći do nekih modifikacija pravila. Ne treba menjati iz korena i to neće biti slučaj. Od ove godine imamo sat koji otkucava pre servisa, a primetio sam da su i kamere sada u prolazima, koridorima, čak i u svlačionicama i teretani... Pokušavaju da naprave 'Velikog brata', ali takvo je društvo i sve se ekranizuje i pokušava približiti publici u realnom vremenu. Do promena u bodovanju, takozvanom 'skoringu' će doći na kraju", rekao je Novak.

foto: EPA/RICCARDO ANTIMIANI

Kurir sport/B92

Kurir