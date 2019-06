OPA! NOVAKOV VEČITI KRITIČAR IZNENADIO TENISKU JAVNOST: Ono što je Mats Vilander ovog puta rekao o Đokoviću niko nije očekivao!

Večitom kritičaru Novaka Đokovića je izgledao došao kraj jer je Mats Vilander promenio ploču. Posle odličnih igara na pariskoj šljaci za našeg Noleta slavni švedski teniser ima samo reči hvale.

"Novak nije imao veliki izazov u osmini finala protiv Štrufa jer je igrao briljantno. Na osnovu onoga što smo videli do sada, Đoković je favorit za osvajanje trofeja. Ali, finale se ne igra danas. Dominik Tim takođe igra dobro na Rolan Garosu. Uveren sam da će Novak, Tim ili Rafael Nadal osvojiti trofej", rekao je Vilander i pomalo iznenadio.

foto: EPA/David Crosling, Sonja Spasić

"Zverev je pobedio Novaka u poslednjem njihovom meču, i to u finalu završnog mastersa. Bila je to drugačija podloga od od ove u Parizu, ali je Nemac bio agresivan, odlično je servirao, a kada je to slučaj onda - onda može da ugrozi najbolje tenisere. Izlazio je na mrežicu, pritiskao je Novaka, ali nisam siguran da to može da uradi na šljaci. Mislim da Zverev mora da igra kao u Londonu kako bi imao šansu da pobedi u četvrtfinalu", naglasio je Vilander.

Novak Đoković, najbolji teniser sveta, trebalo bi da u četvrtak oko 14 časova izađe na teren protiv Aleksandra Zvereva u četvrtfinalu Rolan Garosa.

