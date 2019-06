RUS MARAT SAFIN ISKRENO O NAJBOLJEM SRBINU: Đoković pomera granice,on je sada već ozbiljna legenda

Od specijalnog izveštača Kurira sa Rolan Garosa - Milana Nastića!

Najbolji ruski teniser svih vremena Marat Safin rekao je za Kurir da je Novak Đoković sada već ozbiljna legenda, napominjući da će do kraja karijere osvojiti još mnogo grend slemova, a samim tim i oboriti sve moguće rekorde.

Slavni sportista rado je pričao o našem asu tokom Rolan Garosa.

- Novak je sada već ozbiljna teniska legenda, iako je još aktivan igrač. Neko ko osvoji toliko grend slemova zaslužuje sav respekt i zato - kapa dole za sve što je uradio za ovaj sport - u dahu je počeo razgovor legendarni Marat Safin.

Šta vas posebno oduševljava kod Novaka?

- Jednostavno, Đoković je podigao tenis na nivo na kojem dosad nikad nije bio. Igra fantastično, pogledajte koje rezultate postiže, iako je imao ozbiljnu povredu lakta - dodao je on.



Gde leži Đokovićeva najveća prednost?

- Novak ima pobednički mentalitet, veliki je borac. Nikad ne odustaje, a kad igra na svom nivou, teško neko može da ga pobedi. On dominira mentalnom snagom i tu je najjači. Kad je najteže, Novak je najbolji.

Da li je naš teniser glavni favoriti za osvajanje Rolan Garosa?

- Realno jeste. Đoković, Federer i Nadal igraju najbolji tenis. Teško je predvideti pobednika, ali ipak prednost dajem Đokoviću. Rafa je uvek igrao najbolji tenis u Parizu, dok Nole želi da ponovo da osvoji sva četiri grend slema zaredom. Ako se desi to finale, budite sigurni, prštaće na sve strane. Navijam za tako nešto.



Može li iko da prestigne rekorde Đokovića, Nadala i Federera?

- Teško je verovati da će posle odlaska u penziju Federera, Nadala i Đokovića neko biti tako dominantan kao što su njih trojica. Ima mladih igrača koji mogu da budu adekvatna zamena, tu su Cicipas, Kacanov, Zverev i još njih nekolicina. Ipak, ova iskusna trojka je neprikosnovena. Oni su podigli lestvicu na nivo za koji nisam siguran da će neko u skorijoj budućnosti moći da ga dostigne - istakao je Safin.

Nema stajanja

NOVAK MOŽE DA IGRA I SA 40 GODINA



Bivši osvajač US opena i Australijan opena veruje da Đoković može da igra i do 40. godine.

- Verujem da Novak može da stigne Federera po broju osvojenih grend slemova. Ima 32 godine i ako bude nastavio da igra na ovako visokom nivou, nema razloga da ga ne stigne. Samo ako bude zdrav i imao želju da trenira, mislim da može da igra do 40. - kaže Safin.