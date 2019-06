NOVAKOVA KARIJERA JE BILA UGROŽENA! Đokovićev kondicioni trener: Agasi i Štepanek nisu imali pojma!

Kondicioni trener prvog tenisera sveta Novaka Đokovića Gebhar Fil Grič istakao je da je zadovoljan uspehom koji je naš teniser napravio na Rolan Garosu, s obzirom na to u kakvom stanju se našao pre nešto više od godinu dana.

- Uspeh je logična posledica zajedničkog rada - u jednostavnoj rečenici je Fil Grič otkrio formulu kako je Đoković za samo 365 dana dospeo od 22. mesta na svetu do čela ATP liste.

Austrijanac je objasnio šta se promenilo od povrataka straog stučnog štaba predvođenog njime i Marjanom Vajdom.

- Aposolutno ništa drugačije nismo radili nego ranije. Znamo Novaka toliko dobro i šta mu je sve potrebno za vrhunske rezultate da nema prostora za greške - rekao je Grič.



Đokovićev kondicioni trener je prevrteo film na april prošle godine kada je srpski as bio u lošem fizičkom i mentalnom stanju.

- On je bio toliko slab fizički i psihički. Mučio se sa povredom lakta dve godine. Kada se suočavao sa slabije rangiranim igračima od sebe često je gubio. Nakon toga je trenirao mnogo više. Tada mu je karijera bila ugrožena! - objasnio je Austrijanac.



Grič je otkrio i zašto Novakov eksperiment sa Agasijem i Štepanekom kao trenerima nije uspeo.

- Želeli su da ga menjaju što nikako nije moglo da uspe. Ne možete da promenite nekoga koga ne poznajete. Pri tome, želeli su da to uspeju što je pre moguće i to je bio veoma pogrešan put. Agasi nema iskustva kao trener. Mnogo je gledao tenis, ali malo ljude koji igraju. Morate da imate samopouzdanja da biste trenirali veličinu poput Đokovića, a on nije neko ko brzo i lako veruje - zaključio je kondicioni trener srpskog asa.



Kurir sport

Kurir