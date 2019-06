NADAL POSLE OSVOJENOG 12. ROLAN GAROSA: Ovo je za mene san!

ISKREN DO SRŽI!

Nadal je osvojio Rolan Garos, pošto je u finalu pobedio Austrijanca Dominika Tima sa 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

"Čestitam Dominiku i on je zaslužio da pobedi, nadam se da će imati priliku za to u budućnosti. On je neverovatan igrač, strastveno igra tenis i jako je vredan. Ovo je zaista neverovatno, ne mogu da objasnim kako se osećam, za mene je ovo san. San je što sam 2005. prvi put igrao na Rolan Garosu, nisam mogao da zamislim šta će se dogoditi. Ovo je izuzetno važan trenutak za mene", rekao je Nadal posle pobede.

Njemu je trofej pobednika uručio legendarni australijski teniser Rod Lejver.

Nadal je postao prvi igrač u muškoj i ženskoj konkurenciji koji je 12 puta osvojio titulu na istom grend slem turniru.

On je na Rolan Garosu trijumfovao 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018. i 2019. godine.

Osvojio je 18 grend slem trofeja i ima dva manje od rekordera Švajcarca Rodžera Federera.

Nadal je danas ostvario 260. pobedu na grend slem turnirima.

