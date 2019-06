NADAL OTKRIO ŠTA JE REKAO FEDERERU NA MREŽI: Razgovor Španca i Švajcarca otkrio u kakvim su odnosima njih dvojica

Na putu do trofeja namerio se u polufinalu na Rodžera Federera.

Nije to bio previše težak meč za "kralja šljake", ali je teniska javnost bila zaintrigirana o čemu su njih dvojica razgovarali na mreži neposredno po završetku meča.

"Poželeo sam mu sreću na Vimbldonu i na sezoni trave, a on meni u sreću u finalu. Igrali smo u komplikovanim uslovima i to je lepota ovog sporta, biti spreman da se adaptiraš na ono što se dešava. Bilo je nekih dobrih poena i igrati protiv Rodžera je uvek uživanje. Nadam se da to nije bio poslednji put", otkrio je Nadal.

