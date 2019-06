SRBIJA MEĐU NAJVEĆIM TENISKIM SILAMA: Laslo Đere, Dušan Lajović i Filip Krajinović o utiscima sa Rolan Garosa

Naši proslavljeni teniseri - Laslo Đere (27. Igrač ATP liste), Dušan Lajović (31.) i Filip Krajinović (53) održali su konferenciju za srpske medije u centralnom zdanju Teniske akademije “Tipsarević” u Sportskom centru “Olimp".

Srpski trojac je, pored Novaka Đokovića, ostvario veliki uspeh na nedavno završenom Rolan Garosu i vratio Srbiju tamo gde joj je mesto – među najveće svetske teniske sile. Prvi put u istoriji naša zemlja je imala petoricu predstavnika u drugom kolu jednog grend slema, a potom i četvoricu u trećoj rundi.

Prvi se medijima obratio Laslo Đere koji od početka sezone beleži fantastične rezultate. U Rio de Žaneiru je osvojio svoju prvu titulu i to na turniru iz serije 500, posle čega ga protivnici od tada mnogo ozbiljnije shvataju. U Parizu je bio nadomak pobede nad Keijem Nišikorijem, članom “društva” najboljih 10 igrača sveta.

Laslo je imao veliku prednost u petom setu, ali je mnogo iskusniji Japanac uspeo da preokrene i naš as je dobio dobru školu kako izgleda takmičiti se sa najboljima.

"Nišikori je odigrao neverovatno prvi set, takav bekhend u životu nisam video. Žao mi je zbog tog meča, ali sam zadovoljan igrom koju sam pokazao i generalno turnirom. Ne mogu da kažem da sam se opustio, imao sam u glavi meč protiv Majera sa US opena kada sam vodio 2-0, znao sam da nije gotovo, ali mi je malo pala koncentracija. On je počeo da igra agresivnije, ja sam napravio nekoliko malih grešaka i protiv takvih protivnika sitnice odlučuju. Bio je to moj najduži meč u karijeri i sigurno će mi značiti za ubuduće", rekao je Đere.

Mladi momak iz Sente je kazao da je kao dete mnogo trenirao na tepihu, zbog čega mu posle šljake najviše odgovara trava i očekuje dobar nastup na Vimbldonu. Takođe, nada se i uspehu na završnom turniru Dejvis kupa koji se krajem godine igra u Madridu.

"Bliži se Madrid, nadam se pozivu selektora jer mi je uvek zadovoljstvo da igram za svoju državu i da se borim za nju. Ono što me raduje jeste da smo vrlo mladi i nadam se da ćemo Duci, Filip i ja biti još 10 ili 12 godina tu, i da ćemo za to vreme imati mnogo prilika da osvojimo Dejvis kup. Odlična je atmosfera u timu, motivišemo jedan drugog i mislim da imamo dobre izglede da u budućnosti osvojimo to takmičenje".

Velika očekivanja od turnira u Madridu ima i Filip Krajinović.

"Mladi smo, puni snage i imamo mnogo samopouzdanja posle odličnih sezona. Očekujem da ćemo biti u najjačem sastavu. Ima još mnogo da se igra do tada, ne mogu da kažem da smo favoriti jer je veliki broj kvalitetnih reprezentacija, ali ako budemo u najjačem sastavu, sigurno smo opasni", rekao je Krajinović koji je poput Đerea igrao nekoliko dugih mečeva na Rolan Garosu.

Pobedio je Amerikanca Fransesa Tijafoa, potom i maraton sa Robertom Karbaljesom Baenom, a na kraju i na velike muke stavio grčkog superstara Stefanosa Cicipasa. Srpski tenis se vratio na velika vrata zahvaljujući ovim sjajnim momcima!

"To je sjajno videti. Podstičemo jedan drugog u sportskom smislu na pravi način. Pre svega smo veliki drugari, negujemo prijateljski odnos, ali se i takmičarski motivišemo. Kao što su ranije to radili Janko, Viktor i Nole, tako sada to činimo mi i to je odlično za srpski tenis. Jako bih voleo da nas svi podrže u tome jer nam je potrebna pomoć. Lepo je čuti da nova imena prave zapažene uspehe".

Dušan Lajović je takođe bio nadomak plasmana u drugu nedelju Rolan Garosa urpkos problemima sa povredom lakta. U tom pohodu ga je zaustavio Aleksander Zverev, najčešće najavljivan kao prvi naslednik aktuelne generacije teniskih mega-zvezda. Lajović je posebno bio zapažen bio je u dublu, gde je sa našim priznatim asom i svojevremeno dvogodišnjim članom Top 10 ATP rang-liste u singlu, Jankom Tipsarevićem stigao do četvrtfinala. Janko i Dušan poraženi su u tesnom meču sa kasnijim šampionima iz Nemačke Kravijecom i Mijsom, ali su demonstrirali da bi njihova kombinacija mogla da bude “moćno oružje” za srpsku Dejvis Kup reprezentaciju..

"Ko pobedi Lajovića i Tipsarevića na grend slemu, osvaja titulu. To je jasno", našalio se Dušan i prokomentarisao grupu u kojoj su još Japan i Francuska.

"Kada smo gledali žreb pre pet meseci, delovali smo kao autsajderi. Iz našeg ugla je delovala kao jako teška grupa. Kada sada pogledamo statistiku naših igrača, igrao sam protiv Danijela i Nišikorija, kao i Laslo. Postoji šansa da ih dobijemo, to nam je prvi meč. Francuzi imaju mnogo igrača i mogu da mešaju tim, jedna su najjačih teniskih nacija. Ipak, mi imamo na papiru veoma jak tim koji je favorit i da prođe grupu".

Pred našim igračima je sezona turnira na travi – čija je kruna proslavljeni Vimbldon, potom – nastavak igre na šljaci i betonu, i na kraju – završni turnir novog formata Dejvis kupa u Madridu, gde Srbija nastupa sa velikim ambicijama. Sudeći po dosadašnjoj formi i rezultatima, ova godina bi mogla da predstavlja pravu priliku da ovi izuzetni teniseri i mladići nastave sa ispisivanjem novih stranica uspeha u istoriji srpskog tenisa!

