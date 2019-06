RODŽER POBEDOM POČEO SEZONU NA TRAVI: Federer se osvetio Australijancu i krenuo ka desetoj tituli

Bio je to njihov treći duel i drugi trijumf Federera. Milman je uspeo da uzme "skalp" Švajcarca prošle godine na US openu, ali sada nije mogao do novog iznenađenja.

Australijanac je pružio snažan otpor, naročito u prvom setu, ali kada je bilo najvažnije, Federer je igrao najbolje.

Tako je u taj-brejku prvog seta Milman dobio prvi poen, a onda je Federer vezao sedam i taj deo igre dobio rezultatom 7:1.

Drugi set je "prelomljen" u šestom gemu kada je Federer napravio jedini brejk na meču.

Duel je trajao 77 minuta.

Naredni rival Federera biće Francuz Žo-Vilfred Conga koji je savladao zemljaka Benoa Pera 6:4, 7:5.

Federer je prošle sezone na ATP 500 turniru u Haleu stigao do finala u kome je poražen od Borne Ćorića.

Turnir u Haleu se igra na travi u sklopu priprema za Vimbldon.

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto: EPA/FRIEDEMANN VOGEL)

