ŽESTOK SKANDAL! NOVINAR BRUTALNO VREĐAO NOVAKA: Liči na lutku, nema nimalo stila, POGREŠNO je sve što ima veze sa njim i NIKO GA SE NEĆE SEĆATI!

Poznato je da Rizon nije naklonjen Srbinu. I ranije je u svojim kolumnama bio izuzetno kritički nastrojen prema prvom reketu sveta. Verovali ili ne, čak ga je jednom prilikom uporedio i sa Hilari Klinton. Međutim, u svojoj novoj kolumni je preša sve moguće granice ukusa...

Najpre je počeo da vređa Novakov fizički izgled.

"Sve što ima veze sa Srbinom je pogrešno. Počnimo od frizure... Liči na lutku, kao da je tek došeo iz vojske. Da li je menjao nešto u poslednjih 10 godina? Zatim na red dolazi garderoba. Ponekad pomislite da nadimak 'Nole' znači da nema stila (Nostyle). Uvek izgleda kao dečak koji je krenuo prvi dan u školu", napisao je Rizon.

Rizon je zamerio Đokoviću što nije dovoljno ispoljavao emocije na Australijan openu.

"Kada je savladao Nadala u finalu Australijan opena bio je kao mašina. To jeste bila jedna od najboljih partija bilo kog tenisera u poslednjih deset godina, ali u njemu nije bilo žara. Odavao je hladan utisak i to ne sme da se desi. Posebno ne u Australiji."

U nastavku je malo pohvalio Novakovu igru, ali se zatim složio sa kontroverznim Kirjosom da Srbin nikada neće biti najbolji ikada.

"Kada je jedan novinar pitao Kirjosa da li je bolji teniser on ili Endi Marej, Australijanac je odgovorio da je to svakako Britanac. Na konstataciju tog novinara da ne treba zaboraviti Novaka Kirjos je odgovorio "ko je to"? I baš tako, ako se pitate ko je najbolji ikada i neko vam spomene Đokovića odgovor će biti samo "ko je on"? ", zaključio je Rizon.

