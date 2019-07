JANKO NE MOŽE BEZ DRAME: Tipsarević posle četiri sata i pet setova zakazao duel sa Andersonom

Srpski teniser je na startu turnira savladao 12 godina mlađeg i 220 pozicija bolje rangiranog Japanca Jošihita Nošioku (6:4, 6:7(2), 6:2, 5:7, 6:2).

Tipsarevićev put do pobede je trajao skoro četiri sata, a bilo je potrebno pet setova da naš teniser slomi otpor rivala i stigne do svoje prve Grend slem pobede još od US Opena 2017.

Tipsarević je odlično započeo meč i na samom startu napravio brejk, koji je uspešno održavao do kraja prvog dela igre i tako poveo sa 1:0 u setovima.

Japanac je drugi set započeo brejkom imao vođstvo od 2:0, ali je iskusni Srbin brzo uzvratio i vratio se u egal. Tipsarević je uspeo da se izbori sa set loptom u 12. gemu, ali je u taj-brejku značajno popustio, pa je Nišioka izjednačio rezultat u setovima.

U trećem setu bilo je izjednačeno do 2:2, kada je Tipsarević zaigrao daleko bolje, osvojio četiri uzastopna gema i ponovo preuzeo kontrolu ovog meča.

Teniser iz Japana stekao je brejk prednosti u četvrtom setu, ali je Tipsarević uspeo da mu oduzme servis u osmom gemu. Japanac je ipak uspeo da napravi novi brejk za vođstvo od 6:5, a potom na svoj servis stigne do izjednačenja od 2:2 u setovima.

U odlučujućem setu Janko je bio na iskušenjima pri rezultatu 2:2. Japanac je poveo sa 15:40, imao ukupno tri brejk lopte, ali je Srbin uspeo da se odbrani i ispostavilo se tada reši meč u svoju korist. Već u narednom gemu Tipsarević je napravio brejk bez izgubljenog poena, poveo sa 4:2 i do kraja meče protivniku prepustio samo još dva poena.

Protivnik Tipsarevića u drugom kolu Vimbldona biće prošlogodišnji finalista, Kevin Anderson.

