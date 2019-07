SKANDAL NA VIMBLDONU! ŽESTOK OBRAČUN ĐOKOVIĆA I AMERIČKOG NOVINARA Novak: O čemu pričate? Nema potrebe da me napadate!

Simonsa nije previše interesovala pobeda srpskog tenisera nad Amerikancem Kudlom, već se osvrnuo na slučaj Džastina Gimelsoba, koji je nedavno osuđen na tri godine uslovno zbog napada na jednog prijatelja i njegovu suprugu.

Gimelsob je veoma blizak sa Đokovićem i imali su dobru saradnju dok je Amerikanac imao funkciju u Asocijaciji teniskih profesionalaca (ATP).

"Pročitaću šta piše u presudi. Pričao sam sa Džastinom, objasnio mi je da još prolazi kroz proces. Nije još gotov na sudu. Znam njegovu stranu priče. Kao što sam i rekao, imam dobar odnos s njim. Ako na kraju svega bude osuđen kao kriv, očigledno je da neće imati moju podršku da ostane u sportu", rekao je Đoković.

Simons mu je replicirao: "Na sudu je rečeno da je kriv. To je ono što piše u zakonu Kalifornije".

"Dobro", kratko mu je odgovorio Novak.

"Vi prihvatate tu krivicu, za taj zločin što je uradio", nastavio je novinar.

"Dobro. Slušajte, proćiću kroz dokument. Mogu da pričam sa vama sledeći put", odgovorio mu je Đoković.

"Zahvaljujem se", uzvratio mu je Simons.

"Nema potrebe da me napadate", odmah je rekao Novak.

"Ne napadam vas uopšte", kazao je novinar.

"Ja se tako osećam, kao da me napadate", nastavila se konverzacija među njima.

"Veoma je osetljiva tema, a vi ste lider", rekao je novinar našem teniseru.

"Saslušajte me. Razumem sve, stvarno razumem. Očekivali ste da ja budem odgovoran za Savet i za igrače zato što ih zastupam", rekao je Đoković.

Mnogi ljudi iz tenisa napustili su Savez igrača pre nekoliko dana, a na čijem je čelu Đoković.

"Ne pričam uopšte o Savetu igrača", rekao je novinar.

"A, o čemu pričate? Hoću više da završim s ovim".

"Govorim o vašem komentaru. Nisam razmišljao o tome da li Džastin treba da se vrati i da bude deo Saveza i vođa. To je ono na šta mislim".

"Govorite o vođenju Saveza. O tome sam i ja pričao", kazao je srpski teniser.

"Da, o tome da se Džastin vrati u Savez", nastavlja novinar.

"O tome sam i ja pričao. Samo osećam da nije potrebno da upirete prst u mene za nešto što on jeste ili nije uradio. Rekao sam vam da ću pročitati šta piše u papirima. Posle toga možemo mi ovde da pričamo", rekao je Novak i nastavio:

"Nema razloga da pričate sa mnom na takav način. Osećam da krivite mene za nešto što je on uradio ili što ga podržavam. Kažem vam još jedno, imam dobar odnos sa njim, uvek sam imao. Neću da vas lažem. Ali ako je kriv za zločin, to očigledno menja dosta stvari oko njegove budućnosti u našem sportu. Ali, ako to nije slučaj, ako nije kriv. Onda bi mogao da koristi našem sportu. Predstavlja tenisere već deset godina. Rekli ste to na početku", dao je opiširan odgovor Đoković.

"Znam, ima sjajne veštine".

"To je sve".

"Ne optužujem vas lično".

"Znam da me ne optužujete. Samo imam osećaj da me stavljate u ovu poziciju za nešto što on jeste ili nije uradio. To je jedino što ja kažem", nastavio je Novak.

"Kažem jer niste pogledali situaciju ozbiljno".

"Hoću".

