TEŽAK DAN NA VIMBLDONU Đere: Ovo je lekcija! Učim još igru na travi...

Srpski teniser Laslo Đere poražen je danas u drugom kolu Vimbldona od Australijanca Džona Milmana sa 6:3, 6:2, 6:1.

Đere je imao svoje šanse, koje nije iskoristio, pa je Australijanac za dva sata i osam minuta igre uspeo da se plasira u treće kolo.



"Nisam igrao toliko loše koliko to možda rezultat pokazuje. Nisam iskoristio svoje šanse i to je bilo presudno. Milmanu je to davalo snage. Ne mogu reći da me je slomilo ili bilo šta, ali eto, to me je koštalo, te neiskorišćene šanse. Treći set je bio malo slabiji. U prva dva seta sam u suštini bio zadovoljan igrom" kaže Đere.

On i Tipsarević potom su na terenu 11 izgubili od Meksikanca Santijaga Gonzaleza i Pakistanca Aisama Kurešija u četiri seta, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (3).

"Nažalost, izgubili smo i u dublu. Ovde je specifično što se i dubl igra u tri dobijena seta, tako da nije lako. Izuzetno težak dan, mislim da mi je potreban mali odmor kako bi mogao da nastavim sezonu najbolje što mogu", priznao je teniser iz Sente.

Kaže da je još rano za analizu, da prosto nije imao dovoljno vremena da sve sagleda na pravi način.

"Ne znam šta mi je najteže bilo, nisam imao mnogo vremena da analiziram, morao sam odmah da igram taj dubl. Nekoliko brejk lopti, nekoliko polušansi na 30:30, mislim da u određenim trenucima nisam imao ni sreće. Kad je protivnik favorit i ima prednost zbog podloge, a uz to nemate ni sreće... Ne znam da li bi bilo bolje i da je drugačiji bio žreb".

Svakako je da će mu ovo iskustvo mnogo značiti. U Srbiji nema terena sa travnatom podlogom, praktično nema gde da se adekvatno trenira, ali prijavio se za nekoliko takmičenja, kako bi se prilagodio.

"Prvi put sam odigrao tri turnira na travi u jednoj godini. Drago mi je zbog toga što sam to uradio. Učim još igru na travi, ovo će mi služiti kao lekcija za budućnost. Nisam oduševljen njom, možda ću ubuduće igrati malo manje, možda samo jedan turnir pred Vimbldon. Možda je bolje da imam drugačiji raspored. Bio je u planu i Štutgart, ali drago mi je što sam otkazao".

Trebalo je dosta toga da se poklopi za bolje rezultate.

"Imao sam i loše žrebove na turnirima na travi. U Haleu sam izgubio od Štrufa, on čovek je u dobroj formi i još na travi koja mu leži...Onda Fabijano, dobio je Karlovića, pre toga u prvom kolu Cicipasa, šta reći".

Sezona se nastavlja turnirima na šljaci, potom na američkom betonu. Sve sa ciljem da se što pre dođe do željenih Top 20.

" Idem u Umag, Hamburg, pa onda sledi američka turneja završno sa US Openom. Onda verovatno idemo u Aziju. Verujem da mogu da uđem u Top 20 u skorije vreme, potrudiću se“, zaključio je Đere.

Vimbldon se igra za ukupni nagradni fond od 38 miliona funti.

kurir.rs / kurir sport

Kurir