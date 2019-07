TAJ ČOVEK POKUŠAVA DA MI UNIŠTI ŽIVOT! Zverev priznao da prolazi kroz PAKAO

Problemi sa kojima se suočava u životu potpuno su ga poremetili na terenu, poražen je već u prvom kolu Vimbldona.

Mladi teniser je očajan i to ne krije. Probleme mu pravi bivši agent Patrisio Apej.

"Neko pokušava da mi uništi život. Neko ko mi je bio veoma blizak. Ne znam kako to može da mi radi. Suludo je. Veoma sam ljut zbog svega, pogotovo jer je u pitanju osoba sa kojom sam bio veoma blizak i koja sada pokušava da mi zagorča život. On to namerno radi, pred početak velikih turnira kao što je ovaj. Zašto? Ne znam šta se dešava, ovo je apsurdno. Ne smem da kažem ništa opširnije, ali sve je ovo apsurdno i izuzetno utiče na mene. Mislio sam da smo prijatelji, da smo bliski, da to nije samo posao... On to sve radi sa namerom, tako da ne razumem", otkrio je Nemac.

Nije poznato zašto se Apej i Zverev "ganjaju" na sudu, ali jasno je da je pravna bitka potpuno poremetila mladog as.

Kurir sport

Kurir