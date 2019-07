SRAMOTA, NE POŠTUJU NAJBOLJEG TENISERA SVETA: Englezi mrze Novaka!

Najbolji na svetu, aktuelni šampion Vimbldona, a ne igra na Centralnom terenu turnira!

Ovakvu nekoreknost doživljava Novak Đoković ovih dana na Vimbldonu i takav stav organizatora prema vlastitom prvaku nije od juče, već se ponavlja iz godine u godinu u manjoj ili većoj meri.

- Da li bi se ovako nešto dogodilo da Federer brani titulu? Tražili smo karte za centralni teren misleći da ćemo na njemu gledati Đokovića. Zapanjena sam da je broj 1 na ATP listi i šampion Vimbldona po drugi put zaredom premešten sa centralnog terena na teren 1 - napisala je izvesna Karen Džons na Tviteru.

foto: EPA/NIC BOTHMA

Nije prvi put da objektivni navijači primećuju razliku u odnosu organizatora turnira prema Đokoviću s jedne strane ili Federera i Marija na drugoj strani. Isto tako, pre početka takmičenja Nadal je otvoreno rekao da nije zadovoljan što samo Vimbldon od svih turnira ima tu autonomiju u određivanju nosilaca, pa tako njemu određuju treću poziciju uprkos tome što je bolje rangiran od Švajcarca.

Takođe, najbolja u ženskoj konkurenciji Ešli Barti igrala je protiv Alison Riske na terenu 2, jer se smatralo da njihov duel neće biti dovoljno atraktivan za najveći stadion turnira, ali Novakovi navijači ne prihvataju ovakva poređenja:

- Tretman prema Đokoviću je šokantan ako se pogleda status koji imaju Mari i Federer! Ipak, ta nejednakost očigledno nije dovoljna da se oglase i britanski novinari - smatra jedan od nezadovoljnih Novakovih pristalica Entoni Harkins.



Lepše mi je na Centralnom



Posle pobede nad Poljakom Hurkačem Novak nije krio nelagodu zbog igranja na terenu 1.

- Često sam stegnutiji na jedinici. Velika je razlika između centralnog terena i terena 1, što dosta utiče na mene. Naročito na početku, kada se pomalo ustručavam da odigram neke udarce koje na centralnom terenu udaram bolje i jače - priznao je Đoković.

foto: Reuters, Aleksandar Jovanović

Armenulić: Englezi su pakosni!



Teniski stručnjak Radmilo Armenulić nije iznenađen postupcima Engleza prema najboljem teniseru sveta:

- Nemojte ništa da se čudite i zaboravite na taj engleski fer-plej, jer to odavno kod njih ne postoji. Njihov odnos prema Đokoviću nije ništa drugo nego tiha pakost. Poznato je da je svojevremeno imao njihovu ponudu da uzme pasoš i zaigra pod zastavom Velike Britanije i da je to on odbio. Mislim da mu zbog toga godinama unazad uzvraćaju sitnim pakostima, ali Novak je miran, on zna svoj put. Osvaja Vimbldone i nadam se da će to uraditi i ovaj put - rekao je Armenulić, a zatim je objasnio i osnovnu razliku između centralnog terena i terena 1:

- Teren 1 važi za "grobnicu favorita". Brži je od podloge na centralnom, a organizatori vode računa o tome šta će odgovarati Federeru kad već nema Marija u igri.

Kurir sport

Kurir