ODREKLA SE BUJNIH GRUDI I USPELA U ŽIVOTU: Bila je najprsatija teniserka sveta, a onda se oslobodila tereta i počela da dominira na terenu (FOTO)

I dok mnoge devojke nastoje u tome da imaju veće grudi, te pribegavaju plastičnoj hirurgiji i uvećavaju svoje poprsje, Halepova je imala drugačijih problema.

Rumunka je dugo godina tavorila u svetu tenisa, nikako nije uspevala da se probije u sam vrh, a razlog za loše igre je našla u prevelikim grudima. Odlučila je da hirurškim putem smanji grudi i, ispostavilo se, nije pogrešila.

- Kada sam to uradila, to je bilo zbog tenisa. Možda je to najveća žrtva, ali ne osećam da sam žrtvovala nešto jer sam to uradila zbog tenisa. Jednostavno, volim posao kojim se bavim - rekla je Halepova.

Halepova je do 2010. godine, kada je i otišla na operaciju, bila mnogo poznatija po najvećim grudima u belom sportu, ali je bez obzira na veliko negodovanje svojih fanova ipak odlučila da se odrekne svojih „petica" kako bi napredovala.

- Bilo mi je sve teže i teže da brzo reagujem. Težina grudi me je mučila, bilo mi je neudobno dok sam igrala. Bolela su me leđa. Čak mi se nisu sviđale ni u svakodnevnom životu. Podvrgnula bih se operaciji i da se ne bavim tenisom - priznala je Halepova.

Simona Halep se na ovogodišnjem Vimbldonu plasirala u polufinale gde će se za samu završnicu Grend slema na travi boriti sa Ukrajinkom Elinom Svitolinom.

Halepova je postala prva Rumunka kojoj je pošlo za rukom da se popne na čelnu poziciju, a to je obezbedila plasmanom u finale turnira u Pekingu 2017. godine. Ona je u pekinškom polufinalu za 75 minuta savladala Letonku Jelenu Ostapenko (6:2, 6:4), a to joj je bilo dovoljno da sa prvog mesta svrgne Garbinje Muguruzu iz Španije.

