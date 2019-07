JA BIH SKAKAO PO LOBANJI SUDIJI, PREBIO ŠVAJCARCA, A ONDA DO KRAJA ŽIVOTA PRIČAO KAKO SU ME POKRALI! Bivši košarkaš Crvene zvezde urnebesnim komentarom o Novaku ZAPALIO Tviter!

Neverovatni Novak je posle 4 sata i 55 minta borbe srušio moćnog Federera.

Srbin je raspametio sportski svet, društvene mreže gore, a hvalospevi na Đokovićev račun stižu sa svih strana sveta.

Najduhovitiji komentar nakon Novakovog trijumfa objavio je harizmatični košarkaš rodom iz Gospića - Milan Dozet.

Bivši igrač Crvene zvezde je svojim urnebesnim komentarom ljubitelje sporta nasmejao do suza.

"Više od tenisa me fascinira smirenost Novaka Đokovića! Ja bih skakao po lobanji onom linijskom sudiji, izgubio meč, prebio Švajcarca, završio karijeru i do kraja života pričao kako su me pokrali..." napisao je Dozet.

Ja bih skakao po lobanji onom linijskom sudiji, izgubio meč, prebio Švajcarca, završio karijeru i do kraja života se opijao u kafani i pričao kako su me pokrali... — Dozet Milan (@DozetMilan) July 14, 2019

