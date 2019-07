NIKADA NEĆE BITI POPULARAN KAO FEDERER ILI NADAL! IRITIRA GA ŠTO NE DOBIJA TOLIKO LJUBAVI OD NAVIJAČA! Evo kako je čuveni CNN analizirao veliki trijumf Novaka na Vimbldonu!

"CNN" je u svom opširnom izveštaju konstatovao da je Federer morao na kraju da čestita boljem od sebe.

"Novak Đoković je uglavnom prošao nezapaženo u većem delu Vimbldona zbog svega drugog što se dešavalo. Međutim, Srbin je privukao svačiju pažnju sada, nakon pobede nad Federerom. Spasao je dve meč lopte i pobedio uvek popularnog Švajcarca u najdužem finalu u istoriji Vimbldona. I kako je proslavio petu vimbldonsku titulu? Kaoi obično, jedenjem trave", navodi se u izveštaju.

"CNN" ističe da Federer propustio sjajnu priliku da savlada Đokovića na ovom meču.

"Đoković je pre završnice spasao dve meč lopte, i to na Federerov servis pri vođstvu od 8:7 u petom setu. Federer bi mogao da se ljuti na sebe ne samo zbog toga, već i zbog činjenice da je i ranije mogao da dokrajči Novaka. Stvarno je mogao da pobedi Đokovića u tri seta, jer je u prvom vodio sa 5:3 u taj-brejku, a ima je i set loptu u trećem, pre nego što se tad došlo do taj-brejka. U nekim delovima ovog finala Đoković i nije baš ličio na sebe, iako to treba pripisati ofanzivnom nastupu Federera. I, sada je Nole, 16. grend slem titulom, kao najbolji na svetu došao do samo četiri takva trofeja manje od Federera, i to prvi put u karijeri."

Novak sada ima 16 Gren slem titula, a novinar ovog uglednog medija smatra da bi do kraja godine mogao da stigne i do broja 17.

"Sledeće godine mogli bismo da vidimo seizmičku promenu, naročito ako Đoković dostigne broj 17 na US Openu u septembru gde će biti, prema sadašnjem stanju stvari, očigledni favorit. A i vreme je na njegovoj strani. Kao 32-godišnjak, pet godina je mlađi od Federera, a jednu od Nadala.

Đoković nije igrao protiv rivala iz Top20 na ovom Vimbldonu sve do meča sa Federerom, protiv kog je napravio iskorak u kvalitetu i onemogućio čoveka koji će uskoro napuniti 38 da dođe do novog rekorda od osam vimbldonskih kruna."

CNN ističe da uprkos svim rezultatima koje pravi Novak nikada neće biti popularan kao njegovi najveći rivali.

"Možda nikada neće biti popularan kao Federer ili Nadal, a Đokovića iritira što ne dobija toliko ljubavi od navijača tokom mečeva, ali je njih dvojicu dobijao redovno kada je to važno".

