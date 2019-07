VAJDA POSLE 16. GREN SLEM TITULE ĐOKOVIĆA: 20? Apsolutno dostižno!

Đoković je u nedelju pet put u karijeri podigao trofej na Vimbldonu i tako došao do 16. Gren slem titule. Sada ima samo dve manje od Rafaela Nadala i četiri manje od Rodžera Federera.

Na pitanje da li Nole može da dođe do broja 20, Vajda odgovara:

"Apsolutno, sada je razlika mnogo manja. Ipak, četiri titule na Slemovima, lako je reći, ali teško postići. Ipak, sa 16 izgleda bolje. Novak je sebi postavio taj izazov i kada igra dobro, može da misli i o US openu ponovo... Ostaje spreman, fizički je vrlo dobar, mentalno takođe - US open je drugačiji turnir, beton je fizički zahtevniji, dugo je to putovanje, ali nadam se", rekao je sjajni stručnjak.

Kurir sport/SK

Kurir