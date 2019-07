SEĆAŠ LI SE KAKO SAM TE POČISTIO U DUBAIJU? Najveći Novakov protivnik ponovo JAVNO PROZIVA! Nik Kirjos NE MIRUJE ni za vreme odmora!

Ovog puta Nole nije bio meta bahatog Australijanca, već Kazahstanac Mihail Kukuškin.

Na Instagram profilu ATP nedavno je postavljeno pitanje posetiocima a tiče se upotrebe servisa "ispod ruke", nešto što je Kirijos često radio i ove sezone.

Kukuškin je odgovorio da nije za to i to je pokazao svojim sledbenicima, što je iznerviralo Kirijosa koji je to shvatio kao povod za raspravu.

"Ne brini se, momče, nisam imao potrebe tako da serviram kad sam te počistio u Dubaiju!", napisao je Kirijos.

Kukuškin je našao za shodno da mu objasni svoju poziciju.

"To je bio moj odgovor na servis uopšte, nevezano za tebe. Nema potrebe da budeš grub prema drugima bez razloga", napisao je Kukuškin.

Kirijos se nije zadržao na tome.

"Nisam siguran da je podsetiti nekog na meč nešto grubo. Samo sam izrekao svoje mišljenje o našem meču i upotrebi servisa ispod ruke", poručio mu je Australijanac.

Na Vimbldonu je tokom meča pogodio Nadala lpticom u grudi da bi posle meča rekao.

"Što bih mu se izvinio? Ima toliko Grend slemova, ko zna koliko novca na bankovnom računu? Mislim da može da prihvati da ga neko pogodi u grudi. Neću mu se izvinjavati. Gađao sam ga, želeo sam da ga pogodim posred grudi", rekao je tada Kirijos.

