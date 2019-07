BOBA ŽIVOJINOVIĆ OTVORIO DUŠU: Koji poznati glumac ga je upoznao sa Brenom, da li je bio sa princezom Dajanom... A onda je progovorio o OTMICI SINA STEFANA

Slobodan Boba Živojinović je danas napunio 56 godina. Oni koji su pratili tenis u vreme kada je igrao sećaju se da je osvojio dve titule u singlu (Hjuston, 1986 i Sidnej, 1988), kao i osam titula u dublu.

Živojinovićevi najznačajniji Grend slem rezultati su bili dva polufinala. Na Otvorenom prvenstvu Australije 1985. je upečatljivo pobedio Džona Makenroa u napornom četvrtfinalu u pet setova i došao do polufinala gde je izgubio u tri seta do Matsa Vilandera. Sledeće godine, 1986, on je došao do polufinala Vimbldona, izgubivši od Ivana Lendla u teškoj borbi od pet setova.

O svom privatnom životu ne voli mnogo da priča. Ipak u par intervjua je otkrio neke stvari o kojima nije pričao često.

KAKO JE UPOZNAO LEPU BRENU

Nisma znao puno ljudi koji se bave tim estradnim i menadžerskim poslom. I moj drug Čupko iz Duge kaže vodim te kod Rake Đokića, on j najbolji menadžer i on je ujedno i menadžer Lepe Brene. I došli smo na ideju da ona izvede taj prvi udarac na meču.

Ja sam hteo da je upoznam, ona je tad snimala Hajde da se volimo. Ali vidim svi je nešto sklanjaju od mene. I ja se vratio u Australiju. Kada sam ponovo došao u Beograd, kaže mi Čupko da ima dve karte za premijeru Breninog filma. Odemo, pogledamo i posle krenuo koktel. Gomila ljudi došla. Prilazi mi Bata Živojinović, koga znam još kao klinac, jer je dolazio na teniske terene, ispričao je u emisiji "Iz profila".

- Hoćeš da upoznaš Brenu? upitao me Bata

- Hoću naravno.

On ode do nje i kaže joj:

- Znaš ko je ovde? Boba Živojinović

Ona mi je prišla i rekla mi - Gde si ti svih ovih godina.

O RAZVIJANJU PITE

Boba je svojevremeno u emisiji Face TV rekao kako su on i Brena zajedno davali deci imena i otkrio da je nostalgičan za nekadašnjom Jugom.

"To se podrazumeva. Ne može neko niko da mi kaže da je ono vreme bilo lažno."

Jedan od gledalaca ga je pitao ume li Brena da složi baklavu.

"Prva stvar kad smo se upoznali ona mi je razvijala pitu i tad mi je rekla da je majka učila da bude domaćica. I to mi se svidelo. Pita je bila fenomenalna. Tad je razvila i nikad više... Ali zna da razvija."

O OTIMICI SINA I PRINCEZI DAJANI

A onda je usledilo možda i najteže pitanje za Bobu. Jedna gledateljka ga je upitala kako se do danas nije otkrilo ko mu je oteo sina Stefana.

"To je prošlost o kojoj ne želim da mislim više. A to više i nije bitno..."

O čuvenoj priči da je bio sa princezom Dajanom, Boba kaže:

"Meni je bilo drago da sam upoznao Dajanu. Ona je dolazila na moje mečeve i to mi je izuzetno bilo drago. Bila je prava dama. A mediji ko mediji..."

