ZGRABIO JE NOVAKA I SATERAO GA UZ ORMAR! ŽELEO JE DA GA UBIJE OD BATINA! Amerikanac nije mogao da smisli srpskog tenisera, prozivao ga je žešće nego Kirjos, a sada je potpuno PROMENIO PLOČU! (VIDEO)

Legendarni američki teniser nekada nije mogao da smisli Novaka, a sada ne krije da mu se divi. Naime, Rodik je ponovo šokirao teniski svet jednom potpuno neočekivanom izjavom.

Amerikanac je rekao da se nada da će svet jednog dana ceniti sve što je Novak postigao.

"To što je prošao pored Federera i Nadala u njihovim najboljim godinama i došao do vrha, za Novaka je velika stvar. Bio je to Rodžer-Rafa šou dugo vremena, i sada Novak ima 16 Grend slem titula. Ne želim da ljudi potcene to što je uradio. Setite se imena kao što su Mekinro, Konors i Agasi, koji su imali po sedam ili osam titula, a Novak ih ima 16. Tek kada to vidite shvatite šta je postigao i gde se nalazi. Nadam se da će jednog dana ljudi ceniti ovo što je uradio Novak jer svakako postoji divljenje za ono što su učinili Rodžer i Rafa", izjavio je Rodik.

Poznato je da Rodik nije veliki ljubitelj Đokovića, čak je jednom prilikom hteo i fizički da se obračuna sa Srbinom u svlačionici. Međutim, poput Vilandera i on je promenio mišljenje o srpskom teniskom genijalcu.

Podsetimo, Novak je često bio na udaru kritika Amerikanca. Rodik je prozivao Novaka da folira povrede. Ljubitelji tenisa pamte njegov sarkastičan komentar posle Đokovićeve povrede: "Šta mu je sad? Leđa, kuk? Grčevi, ptičiji grip ili SARS".

Amerikanac je 2013. godne priznao da je hteo da prebije Novaka u svlačionici nakon poraza na US openu 2008. godine.

"Ušao sam u fizički sukob u svlačionici posle meča sa teniserom čije ime neću otkriti, mogu samo reći da se rimuje sa Šmovak Šmoković. To se desilo jednom na Ju-Es openu. Pre meča sam pričao svašta, 'treš-tok', a on je izašao na teren i razbio me. Posle meča je i on 'zacvrkutao', rekao je nešto na moj račun, pa je ušao u svlačionicu. Tada sam krenuo prema njemu, saterao ga uz ormar, ali sam tada primetio da je njegov trener za nijansu krupniji od Donovana (NFL zvezda) i onda sam se smirio. Moj trener je bio visok oko 170 centimetara, imao je 59 kila i bio je veoma sitan. Ohladio sam se vrlo brzo i odlučio da se povučem sa strane", rekao je Rodik.

Rodik se 2012. godine povukao. Dugo se mučio sa povredom ramena, pa je odlučio da završi karijeru ranije nego što se očekivalo.

