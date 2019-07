TAČNO ZNAM KAD TREBA DA SE UMEŠAM! Vajda otkrio šta uradi kada Novak UPADNE U KRIZU!

Vajda je sa Novakom postao najtrofejniji trener u istoriji, zajedno su osvojili 16 Gren slem titula. Slovak najbolje poznaje Novaka, način na koji Srbin razmišlja, reaguje u odrađenim situacijma...

Novak i Vajda su na terenu uspostavili poseban način komunikacije - pogledom se savršeno razumeju.

Vajda je u intervjuu za slovački portal "Sport" otkrio koliko je taj vid komunikacije bitan.

"Njega treba ohrabriti naročito na početku svakog seta. I kad odigra dobar udarac. kada odigra taktički dobar poen, treba mu reći da je uradio baš ono što je želeo. Kad je u krizi mora da oseti da smo uz njega. Sve to dolazi prirodno tokom mečeva. Znam kad treba da se 'umešam'. Bio sam miran u finalu jer sam se usmerio na taktiku, ali sam uvek bio spreman da reagujem kada je on to tražio", rekao je Vajda.

Slovački stručnjak smatra da Novak može da stigne Rodžera Federera po broju Grend slem titula. Đoković trenutno ima 16, a Švajcarac 20 trofeja.

“I blizu je i daleko još. Novak je opet na vrhuncu svoje igre, sad treba da se opusti, trenira dobro i spremi za US Open. Planira da osvaja Grend slem turnire i da prestigne Federera. nema razloga da misli drugačije. Mora doduše ostati zdrav”, rekao je Vajda.

