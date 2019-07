SAČEKAO DA SE SLEGNU STRASTI POSLE VIMBLDONA, PA KONAČNO PROGOVORIO! Arbitar koji je sudio finale priznao kako ga je Đoković ŠOKIRAO: Dugo sam u ovom sportu, sudio sam i OVAKVIM IGRAČIMA (VIDEO)

Novak Đoković je priznao da su detalji rešili pitanje epskog finala Vimbldona u kojem je posle pet setova porazio Rodžera Federera. Švajcarac je diktirao tempo u većem delu meča, ali kada se lomilo, na terenu je bio samo jedan teniser - Novak.

Srpski as je pobedio u psihološkoj igri jer je pet godina starijeg rivala postavio gde je trebalo, kada je trebalo, u taj-brejku.

"Kada sam bio mlad, prvo sam igrao tenis, pa sam bio linijski sudija, a glavni sam postao u 1994. ili 1995, tako da sam 'na stolici' već oko dve i po decenije. I, mnogo sam srećan što se toliki naporan rad isplatio. Dugo sam u ovom sportu, sudio sam već i ovakvim igračima, i u finalnim borbama. Ali, znate i sami šta znači kada delite pravdu u finalu grend slema", rekao je Štajner za "Kontinental".

foto: Profimedia

"Psihički sam bio spreman. Bio sam svestan da mi je možda poslednji put da sam u jednom takvom ambijentu. A i gledati sve one i to onakve udarce je stvarno sjajno. Biti na dva metra od njih je privilegija. Bio sam koncentrisan, ali ostati takav onoliko sati nije baš lako. Zahtevan je bio to duel", rekao je argentinski arbitar koji je priznao da ga je Đoković šokirao!

"Kada je Federer vodio u petom setu sa 8:7 i imao 40:15. Bio sam ubeđen da je to to!", rekao je Štajner. Ali, "to" nije bilo "to" - Đoković je spasao te dve meč lopte, izborio taj-brejk koji se po novim vimbldonskim pravilima igra ako je u petoj deonici rezultat 12:12 u gemovima, a onda sa 7:3 došao do odbrane titule i petog trijumfa u finalima najpoznatijeg teniskog turnira na planeti.

kurir.rs / kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir