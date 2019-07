MAREJ SE VRAĆA: Pred novi pokušaj povrataka na teren Britanac ima samo jednu želju

Britanac se dugo mučio sa bolovima kuka, kada su bolovi postali neizdrživi, odlučio se na operaciju. Suprotno svim očekivanjima i najavi penzije, vratio se na teren. Zaigrao je najpre u parovima. Prvo sa Felisijanom Lopezom u Kvinsu kog su i osvojili, a zatim sa Serenom Vilijams u Vimbldonu, kada su stigli do trećeg kola.

Sada sledi povratak na terene u pojedinačnoj konkurenciji. To bi se moglo dogoditi već 10. avgusta, kada počinje turnir u Sinsinatiju.

- Ako se tamo ne bih vratio, najverovatnije bih čekao da prođe US Open. Ne bih da mi prvi turnir u pojedinačnoj konkurenciji bude Gran slem gde se igra na tri dobijena seta - rekao je Marej.

Najpoznatiji britanski teniser godinama je imao problema s desnim kukom, ali situacija se iskomplikovala 2017. godine tokom Rolan Garosa. Morao je propustiti nekoliko velikih turnira, a nakon otkazivanja US Opena, objavio je da neće igrati do kraja sezone. Na kraju je morao otkazati i prošlogodišnji Vimbldon, vratio se na US Openu i ispao u drugom kolu. Potražio je i pomoć psihologa.

Najveći uspesi u karijeri su mu dva osvojena Vimbldona i US open, a ima i dva zlata s Olimpijskih igara i Dejvis Kup. Ukupno je igrao 11 Gran Slem finala, a osvojio je 45 ATP titula. Osvajanjem Vimbldona 2013. godine postao je prvi Britanac kojemu je to uspelo još od 1936. godine. Na turnirima je zaradio više od 60 miliona dolara.

