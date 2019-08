ŠTA ĆE ĐOKOVIĆ REĆI NA OVO? Ivaniševićeva izjava o Kirjosu nije ostala bez reakcije: Nik odgovorio Novakovom treneru

Ivanišević je nedavno u izjavi za jedan specijalizovan teniski sajt poručio da je Kirjos dobar za tenis.

"On je poseban, ali ono što mi smeta kod njega je što ima talent da bude broj 1 na svetu. Ali totalno je nepredvidljiv. Može da odigra tri luda meča i onda potpuno nestane. Ne mogu da zamislim kakva bi bila njegova karijera da je ozbiljniji".

foto: Profimedia/Printscreen

Legendarnog hrvatskog tenisera su pitali, šta bi se desilo da ga on trenira.

"Puno me ljudi pita to pitanje, ali ne znam šta bih im rekao... Ne znam ni šta bih mu rekao kao trener. Čini se da Nik ima problema s autoritetom i zapravo mi se čini da je jedino rešenje da Nik bude trener Niku. Ali naravno da bih voleo da ga vidim koncentrisanog i spremnog za Grend slem turnir da vidimo za šta je zaista sposoban od prvog do zadnjeg poena"

foto: EPA/PETER KLAUNZER

.

Kirjos je na Ivaniševićev komentar da ne zna šta bi rekao Kirjosu kada bi bio njegov trener, odgovorio na Tviteru: "Ni ja isto".

