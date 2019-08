VIŠE BI VOLEO DA SAM SA TERORISTOM NEGO SA HRVATOM! Otac ju je prebijao kaišem, vukao za uši, pljuvao... PRETRPELA JE ŽESTOKU TORTURU, ALI LJUBAV JU JE SPASLA! (FOTO)

Teniserki su naročito duboko u sećanju urezane batine dobijene u Torontu posle poraza od Končite Martinez.

"Drao se na mene i prebio me kaišem u kupatilu. Vukao me je za uši, pljuvao me, a onda terao da satima gola stojim nasred hotelske sobe. Moja majka je nemo sve to gledala", otkrila je Jelena i zgrozila svetsku javnost.

otac damir ju je mučki maltretirao foto: Profimedia, Dragan Kadić

Iz kandži oca nasilnika spasla je ljubav! Ali tu je velika bura u stvari i krenula, jer se zaljubila u Hrvata!

Otac Damir je bio posebno besan na nju kada se zaljubila u Tina Brkića, pa ju je žestoko vređao i maltretirao, što je ona u svojoj autobiografiji obelodanila.

tin i jelena uživaju u ljubavi čitavu deceniju foto: Pritnscreen/Instagram

"U njegovim očima to je bilo nešto najgore što sam mogla da uradim. On bi više voleo da sam s nekim teroristom nego sa Hrvatom", otkrila je nekada četvrta teniserka sveta.

"Najteži period u mom životu bio je kada sam 2005. godine napustila porodicu i zbog velikog pritiska, sa dečkom Tinom Bikićem otišla da živim u Zagrebu. Osećaj kada izgubiš porodicu je užasan i sve je to ostavilo velike posledice na moje zdravlje, jer sam doživela nervni slom i godinama bila u depresiji. Bilo je trenutaka kada sam mislila da nikada više neću uzeti reket u ruke, a Tin je u najtežim momentima bio uz mene i nas dvoje smo tokom poslednjih godina veze mnogo toga zajedno proživeli. Bila sam u paklu i uz njega sam se ponovo vratila", otvorila je dušu Jelena za australijske medije.

kurir.rs / kurir sport

Kurir