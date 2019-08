ŽENE IZ PORODICE ĐOKOVIĆ OSVAJAJU SVET: Uspešne, ostvarene i lepe nikoga ne ostavljaju ravnodušnim! Upoznajte dame koje su osvojile srca muškarcima familije Đoković (FOTO)

Porodica Novaka Dokovića već godinama je pod udarom javnosti. Ne samo domaćei već i svetske. A, kako i ne bi kada najbolji teniser na svetu pleni harizmom.

NOVAK I JELENA DOKOVIĆ

Ljubavna priča Jelene i Noleta počela je još u njihovim tinejdžerskim godinama. Veza im je prvi put došla u iskušenje kada se ona zbog studija preselila u Italiju, a on zbog tenisa putovao svetom. Nakon što je Jelena Đoković diplomirala odlučili su se za zajednički život u Monaku, a danas tamo žive, srećniji nego ikada, sa sinom Stefanom i kćerkom Tarom.

Ono što je gotovo neverovatno jeste to da je ova dama tokom studija u Milanu, kako bi sebi olakšala život, radila čak i u sportskoj kladionici kao šankerica. Godine 2013. svet je obišla vest da je Novak Đoković zaprosio svoju dugogodišnju devojku, čime se teniser sam pohvalio na svom profilu na Fejsbuku, napisavši:

"Od sada ću Jelenu svima predstavljati kao verenicu i buduću suprugu! Počinje navikavanje. Slatke muke. Presrećni smo!"

I dok je na terenu bio neverovatno samouveren, kada je došao trenutak prosidbe, nije mu bilo svejedno.

- Morao sam da skupim svu moguću hrabrost koju imam da to uradim. Pre toga sam pitao ljude, koji su već prošli kroz veridbu, kakav je to osećaj, šta mogu da očekujem, ali su mi svi rekli da ću tek kad se to dogodi, kada izgovorim pitanje, saznati kakav je to tačno osećaj. A osećaj je neverovatan.

Godine 2014. Jelenai Novak sklopili su brak na Svetom Stefanu. Jelena je ta koja vodi brigu o Novakovoj ishrani, pre svega veganstvu. Ona ga tera i na kure joge koje redovno upražnjava.



MARKO ĐOKOVIĆ I LETISIJA LETI TESARI

Srednji od braće Đoković ne voli preterano da se eksponira u javnosti, ali je nedavno iznenadio ne samo porodicu, već i svetske medije. Marko se u tajnosti oženio. Venčao se sa svojom devojkom, brazilskom dizajnerkom Letisijom Leti Tesari koju je nekoliko godina čuvao od svetskih paparaca.

I Marko se kao mlad bavio tenisom, često je na turnirima igrao zajedno u dublu sa bratom Novakom. Posebnoje bio dobar kao junior, alije očigledno da nije mogao da se bori sa pritiskom javnosti kao njegov stariji i uspeśniji brat. Često puta je pominjao da je zapadao depresiju i da se jako teško nosio sa n tim. Tako je i upoznao Pepea Imaza, Spanca koji se bavi meditacijom.

"Nisam imao ljubavi za sebe, bio sam nervozan i bez energije. Sve se to akumulirao u meni, a negativnost je izlazila kroz tenis. Medutim, vremenom se mnogo toga skupilo u meni do mere da sam postao depresivan, nisam imao prijatelje niti život. Zatvorio sam se u sebe", pričao je Marko Đoković, koji je pre tri godine prestao aktivno da se bavi sportom.

Danas je Marko Đoković uključen stručni štab Novaka Đokovića, često sparinguje s bratom i putuje sa njim po svetskim turnirima.

DORDE DOKOVIĆI TIJANA RALIĆ

Najmladi od braće Đoković, Dorđe već nekoliko godina uživa u romansi sa Tijanom Ralić. Osim što je prava lepotica, crnka je i izuzetno uspešna mlada devojka. Upisala je Fakultet političkih nauka u Beogradu, da bi zatim dobila stipendiju za nastavak školovanja na jednom prestižnom univerzitetu u Milanu.

Za Đorda je njihov otac Srđan rekao da je bio najtalentovaniji od sve braće, barem kada je tenis u pitanju, ali da jednostavno nije imao posvećenost za sport kao Novak. I on je igrao tenis, trenirao na akademiji Nikole Pilića, međutim nije ostvarivao vrhunske rezultate.

- Nije lako biti Novakov brat. To ima i dobre i loše strane. Biti brat prvog tenisera sveta je privilegija i znači imati otvoren put. Gde god da sam otišao, svi bi me rado dočekivali. Međutim, kada bih izašao na teren, prezime bi donosilo dodatni pritisak, svi igrači imali su dodatnu motivaciju protiv mene - govorio je ranije Đorde Đoković.

Najmlađi od braće Đoković je do veze sa Tijanom Ralić živeo kao pravi plejboj. Često je menjao devojke. Poznato je da je bio u vezi sa glumicom Draganom Mićalović, prelepom Adom Dendom i blogerkom Nastasijom Stošić, ćerkom bivšeg fudbalera Crvene zvezde Vlade Stošića.

SRĐAN I DIJANA ĐOKOVIĆ

Srđan i Dijana Đoković u srećnom braku su više od 30 godina, a Novak je nedavno otkrio i kako su se njih dvoje upoznali.

- Cela moja porodica, otac, stric, tetka... svi su se bavili profesionalno skijanjem. Zato i jesmo došli na Kopaonik. Otac je upoznao majku na stazi. Zanimljiva je priča, pošto muškarac pokušava da zavede ženu izlazi malo iz svojih okvira i pokušava da joj privuče pažnju - otkrio je Nole.

- Tako je i on pao ispred nje kao skijaški instruktor, ponudio svoje usluge i tako, nakon 10 - 12 meseci sam se ja rodio. Oni su se šest meseci posle toga venčali i odlučili da osnuju posao na Kopaoniku od kojeg smo mi kao porodica živeli duži niz godina i koji je održavao moju karijeru do nekih 18 godina - rekao je Novak.

