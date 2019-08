TIPSAREVIĆ ŠOKIRAO TENISKU JAVNOST: Janko IZNENADA odlučio da se PENZIONIŠE!

Tipsarević je na svom oficijalnom Fejsbuk profilu objavio poruku u kojoj je otkrio kada i zašto se povaliči iz profesionalnog tenisa.

Jankovu poruku prenosimo u celosti:

'' Bilo je to sjajnih 16 godina. Nakon duge potrage za duševnim mirom, razmišljajući šta mi je važno u ovoj fazi života i šta me čini srečnim, odlučio sam da se povučem iz profesionalnog tenisa. Neću da napišem govor koji će slomiti srca (još uvek ne), pošto ćete svi plakati... pošto mi je ostalo još nekoliko turnira. Osim US Opena koji je na programu sledeće nedelje i nekoliko ATP turnira, moje poslednje takmičenje biće Dejvis kup u Madridu. Narednih godina moj glavni fokus biće porodica, moja teniska akademija i predavanje u inostartnavu nekoliko nedelja godišnje. Hvala svima na podršci,'' napisao je Janko na svom oficijalnom Fejsbuk profilu.

U svojoj karijeri je osvojio četiri ATP turnira u singlu: Čenaj 2013, Štutgart 2012, Kuala Lumpur i Moskvu 2011. godine kao i jedan u konkurenciji parova. Pored toga osvojio je i petnaest čelendžera, tri fjučersa i Otvoreno prvenstvo Australije za juniore 2001. Zajedno sa saigračima iz reprezentacije Srbije je osvojio titulu u Dejvis kupu 2010. Njegov najbolji rang u karijeri bio je osmo mesto na ATP listi.

Tipsarević je poznat kao igrač koji najbolje partije pruža protiv visokoplasiranih tenisera i zato ga često zovu ubicom favorita. Pobedio je prvog igrača sveta Novaka Đokovića dva puta i još trinaest puta tenisere iz prvih 10, a to su Tomaš Berdih po četiri puta, Endi Rodik po dva puta, Fernando Gonzalez, Mihail Južni, David Ferer, Džejms Blejk, Gael Monfis, Endi Mari i Huan Monako. Takođe je ostvario i pobede protiv igrača koji su ranije bili najbolji na svetu, Karlosom Mojom, Maratom Safinom, Lejtonom Hjuitom i Huanom Karlosom Fererom.



