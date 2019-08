NOLE JE UVEK ORIGINALAN: Ništa nije ukusno kao vimbldonska trava!

Srpski teniser Novak Đoković iskoristio je slobodan dan na US openu i, pred meč koji je prošle noći odigrao sa Denisom Kudlom iz SAD, odgovarao na najčešće postavljana pitanja na Guglu.

Pitanja su se ređala, a Nole se trudio da bude koncizan i da zadovolji sve koji su hteli da ga još bolje upoznaju. Jedno od pitanje bilo je i zašto je probao vimbldonsku travu...

- Zato što sam vegetarijanac - našalio se Nole i nastavio:

- Kada sam bio mali, sanjao sam i maštao da osvojim Vimbldon. Hteo sam da budem drugačiji i došao sam na originalnu ideju da probam travu kada prvi put osvojim ovaj grend slem. Mnogi su me pitali kakav je ukus, ja sam im kratko odgovorio: „Najbolji na svetu.“

Veoma interesantno pitanje odnosilo se i na to kako je upoznao Marjana Vajdu, sa kojim sarađuje od 2006. godine.

- Vajda je moj trener skoro 15 godina. Nas dvojica smo se upoznali 2006. godine, ja sam u tom periodu tražio trenera. Mislim da se to dogodilo na mom treningu u Parizu. Dobro se toga sećam, polomio sam reket ispred njega, mada nisam znao da je on tu. Imao sam loš dan, nisam dobro udarao loptu. Moji roditelji su bili sa njim u uglu, i video sam reakciju oca i majke. Pomislio sam on sigurno neće želeti da me trenira, međutim, bilo je sasvim drugačije. Marjan je došao sa velikim osmehom i rekao mi: „Idemo da treniramo zajedno.“ Od tada sarađujemo. Vajda je divna osoba i on je bukvalno kao član moje porodice. Čovek pun pozitivne energije - zaključio je Đoković.

Još želi da se takmiči

NEMA NIŠTA OD PENZIJE

Novak Đoković poručio je da još ne razmišlja o penzionisanju, jer i dalje ima veliku želju da pobeđuje i osvaja turnire.

- U ovom trenutku još ne razmišljam o povlačenju iz tenisa. Svestan sam da sada imam porodicu, koja mi puno znači, i da su mi oni prioritet, ali i dalje volim da se takmičim. Želim da još igram i da osvajam titule - istakao je Nole.

