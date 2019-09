ĐOKOVIĆ JE MOGAO DA IGRA I NA JEDNOJ NOZI! Mats Vilander oštar posle skandala na US Openu: Navijači svima zvižde osim OVOM teniseru, to je FENOMEN!

Prilikom izlaska Novaka sa terena Njujorška publika je zviždala Srbinu, što je u javnosti izazvalo pravu buru.

Njihov bezobrazluk sve je ostavio bez teksta. I Mats Vilander je bio iznenađen.

- Da. Bezveze, glupo je... Ali opet, jeste li iznenađeni time ako ste ovde gledali Rendžerse (NHL) ili Nikse (NBA)? Niste. To oni jednostavno rade, Njujorčani su takvi, naći će nekoga da mu zvižde, zviždali su i Ivanu Lendlu. Moraš da budeš dovoljno jak i da shvatiš da nije ništa lično u pitanju - ne zvižde Novaku, nego situaciji u kojoj se meč završio ranije nego što je trebalo. Tačka. To je to. Novakovi navijači to moraju da shvate, i Novak to zna - kazao je za Sportklub Vilander.

Poznati tenisku stručnjak je potom objasnio kako je teško ugoditi publici.



- Naravno da nećeš svima reći kako se osećaš jer pokušavaš da osvojiš turnir. Ako si iskren i kažeš svima kako je stvarno, onda te kritikuju i kažu: "Mi obično ne pričamo o povredama, nemoj da igraš ako si povređen". Zato Novak krije pravo stanje, savršeno, ali onda mora da se povuče jer koja je svrha igranja ako može da se povredi za buduće turnire i ovde ne može da osvoji titulu. Zatim ga dočekuju kritike njujorške publike, ali sa druge strane, njujorška publika kritikuje sve.

Novaka je povreda mučila od strata takmičenja u Njujorku.

- Jeste Novak dobio mnogo više mečeva, ali u najvećim okršajima je uvek bilo neizvesno. Zato mislim da je potrebno da Novak bude blizu svojih 100 odsto kako bi savladao Vavrinku kada je on blizu maksimuma. Posle treće runde se činilo da Novak deluje dobro, ali mi očigledno to ne znamo... On je toliki profesionalac da je samo odradio posao i nije pokazivao ništa u trećem kolu, toliko je dobar da to može da mu prođe.

Vilander ističe da je Novak povlačenjem napravio "potez koji je morao da napravi".

- Da li je mogao da igra na jednoj nozi i da igra jednoručni bekhend još četiri gema kako bi negde pisalo da je izgubio od Stana? Mogao je to da uradi pretpostavljam... Jedino što mi pada na pamet jeste da to publiku u Njujorku podseća na drugu situaciju koja mu se ovde desila, ono sa Rodikom 2008. godine. Oni se sećaju toga, vole Novaka jer je šampion, vole njegov stil igre, ali mrze to što su morali da gledaju kako se povlači.

Samo jedan čovek bi mogao da se povuče bez zvižduka.

- Ko bi mogao da provuče sa time? Samo Federer! Setite se, i Nadalu su zviždali u Australiji kada je u finalu protiv Vavrinke zatražio medicinski tajm aut, a bio je praktično u suzama. Hej, zviždali su Nadalu?! Da, samo jedan igrač, a to je Federer - ne znam zašto, ali on bi svugde mogao da se provuče sa time. On je neobjašnjiv fenomen, Novak i Rafa možda dođu do tog nivoa, ali to nije toliko ni bitno. Kao u politici - da li bi trebalo da bude bitna popularnost ili politike koje se predlažu? Isto i u tenisu, najvažnije su pobede, najvažniji si rezultati, a jesi li popularan ili nisi - koga boli dp*e, na kraju krajeva. Koga briga za to? Gubimo to iz vida.

Mats smatra da Novak nije pogrešio jer se povukao počeskom trećeg seta.

- Potpuno sam saglasan sa odlukom da se povuče, ali nisam 100 odsto iza odluke da uopšte izlazi na teren. Da li je trebalo da rizikuje buduću karijeru? Novak ima šansu da bude najveći teniser svih vremena - mnogi od nas misle da će to i biti - da li je to trebalo da rizikuje zbog male šanse da se nekako možda provuče pored Vavrinke, a onda i pored Medvedeva, Federera i Nadala? Taj put je nemoguć ako nisi barem na 95 odsto sposobnosti.

Ukoliko dođe do titule na US Openu, Nadal bi na ATP listi prišao Novaku kao na minimalan broj poena.

- Osnovna stvar jeste da obojica budu zdravi. U redu, Novak juri prvo mesto po broju nedelja, ali mislim da je njima taj broj jedan sve manje važan zbog sebe, više zbog samopouzdanja koje donosi saznanje da si bio najbolji u poslednjih 12 meseci. Važnije je sada da li su drugi ili treći, a ne da li si prvi ili drugi, zbog žrebova na Slemovima, to je ogromna razlika.

