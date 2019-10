KAKAV ŠOK U TABORU NOVAKA ĐOKOVIĆA: Velika tragedija u porodici Ivanišević! Goran NE MOŽE DA DOĐE SEBI!

Srđana se borila sa teškom bolešću o čemu je nekadašnji teniski as svojevremeno za TV Ekran pričao.

- Jedan od najgorih dana u mom teniskom životu dogodio se krajem 1988. godine. Spremao sam se za put u Australiju gde sam planirao da igram kvalifikacije u Adelejdu i potom kvalifikacije Australijan Opena i možda da nastupim na juniorskom turniru. Pre nego što sam krenuo na put, otac mi je rekao da mi je sestra bolesna, da je lečenje skupo, da on ostaje kod kuće i da ću biti sam. Ja te noći nisam spavao, a sledećeg dana sam otputovao u Australiju i tamo izgubio u završnom krugu kvalifikacija u Adelejdu, ali sam ušao kao laki luzer i stigao do četvrtfinala. I u Melburnu sam prošao kvalifikacije i takođe stigao do četvrtfinala. Juniorski turnir nisam ni igrao. U svakom slučaju sav taj nagradni fond koji sam zaradio u Australiji poneo sam u kešu, stavio ga u jaknu od koje se nisam odvajao sve do dolaska kući. I zbog toga nisam spavao u avionu. Onda sam došao ocu i rekao: Evo ti pare, evo ti i jakna, samo da mogu konačno da se naspavam - ispričao je Ivanišević.

Ona je za vreme trudnoće saznala da boluje od leukemije. Godinama se porodica Ivanišević borila zajedno sa Srđanom, ali na kraju nije izdražala.

Ona je u četvrtak ujutru operisana, a uveče je preminula. Tokom karijere, Srđana je bila jedna od glavnih motivacija Goranu koji je između ostalog rekao da je osamdesetih igrao za sestru, devedesetih za Hrvatsku, a da posle nije imao za koga da igra.

Kako javljaju lokalni mediji Ivaniševiću nije bilo dobro kada je saznao ovu tužnu vest i nije mogao da veruje šta čuje.

