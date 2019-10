NIMALO JOJ NIJE BILO LAKO: Biljana Tipsarević se EMOTIVNOM porukom obratila Janku nakon povlačenja i tako naterala suze na oči svim njegovim fanovima! (FOTO)

SADA KAZEM, NE KAO SUPRUGA, VEC JEDNA DEVOJKA IZ SRBIJE ....JANKO HVALA!! Preko deceniju radosti, smeha, suza, uzbudjenja, neopisivog adrenalina, bola, srece, osecaja neverovatnog ponosa utkano je jos bezbroj emocija. Tenisu si toliko dao, i nastavices da pruzas bezrezervnu ljubav i celog sebe kao i do sada. #keepdigging

A post shared by Biljana Tipsarevic (@biljanatipsarevic) on Oct 18, 2019 at 11:56pm PDT