NOLETOV PRVENAC SLAVI ROĐENDAN: Stefan Đoković duva PET svećica na torti! (FOTO)

Five years ago, on this day, I was born again. This time, along my side came a very brave little boy, to hold my hand, sleep on my chest and open my mind, heart and soul to all the new knowledge out there that I didn’t touch yet.... and call me Mama. It may sound funny to say I was born on this day, and not him, but first time mom, i had no clue what I got myself into for life and he knew all to well. He was so ready! He was the one to guide me through all the massive changes in my life. Thank you my love, my Master, my Guru, my best friend, my biggest life teacher, my soulmate. How lucky I am to have you to lead me... now we get to be much better team for little Tara too! You are changing so fast and not getting attached to it, teaching me I should let go and enjoy too... I am just so grateful and emotional. What a blessing to grow with you! Happy birthday Stefan - my prince. And thank you for being patient with me, I have so much growing up to do along your side... how lucky is this mama to have you boy🎂🙏🌞❤️ . Na današnji dan, pre pet godina, rodio se Stefan, a rodila sam se ponovo i ja. Ovog puta kao Mama, i ovog puta sam imala mog malenog dečaka da me drži za ruku, da mi spava na grudima, peva i plače sa mnom dok učimo život iznova... Koliko si samo promena uneo u naše živote mali VELIKI Učitelju. Zahvaljujući tvojoj mudrosti i strpljenju smo i bolji roditelji seki Tari. Zahvaljujuci tebi smo postali prava mala porodica. Toliko se brzo menjas, napredujes, i ne vezujes ni za kakve promene vec samo hrabro koracas napred... koliko mudrosti u jednom malom telu, a velikoj duši. Divno moje maleno, hvala ti beskrajno na svakom danu rasta s tobom i uz tebe. Za osmeh, tantrume, ljutnje, zagrljaje, poljupce, “a što”, “neću”, “ne dam”... hvala beskrajno ❤️🌞🙏 Volim te i hvala ti na strpljenju. Rastemo zajedno evo vec pola decenije! 🤣🤓🥳🤪🎂

