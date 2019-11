IMALA JE SEKS SA DEL POTROM U TOALETU VEĆ NA PRVOM SASTANKU, A ONDA JE ZAVELA I JEDNOG FUDBALERA: Atraktivna Argentinka voli da se oblači provokativno, pozira GOLA, a sada je zasenila i Ronaldovu Georginu! (FOTO)

U pitanju je pevačica i glumica koja je za proslavu odabrala čudan ''stajling'', istovremeno i provokativan.

Inače, mnogi je znaju i po tome što je bila u strastvenoj vezi sa Huanom Martinom del Potrom, kao i u braku sa bivšim napadačem Rome Pablom Osvaldom

foto: Pritnscreen/Instagram, AP

U Argentini se pojavio trač da je Sa Del Potrom imala seks u toaletu već na prvom sastanku.

" Neke od vaših informacija su tačne. Srela sam se sa Del Potrom na toj zabavi i pričali smo. Bio je sa prijateljima, ja takođe. Nisam od one vrste žena koje će imati seks u toaletu tuđe kuće. To radim kod kuće u krevetu gde znam da će sve biti perfektno", rekla je Himena svojevremeno, ali su mediji ostali pri svojim saznanjima da je do seksa ipak bilo.

foto: EPA/Raul Caro Cardenas

Inače, Himena je poznata po tome što na svom Instagram profilu često kači golišave fotke.

