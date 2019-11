NOVINARI PONOVO POKUŠALI DA ISPROVOCIRAJU ĐOKOVIĆA: Molim vas, toliko sam iskusan... A, onda im je Novak odgovorio čuvenom anegdotom!

Već u utorak Novaka očekuje meč sa Dominikom Timom, a onda i teniski klasik sa Švajcarcem Rodžerom Federerom.

U poslednjem meču dva velikana, Novak je savladao Rodžera za titulu na Vimbldonu.

- Ne mislim da je to finale ostavilo “ožiljke” na Federeru. Ne bih to očekivao da budem iskren, jer su njegovo iskustvo i mentalna snaga bili skoro neprevaziđeni. Njegova sposobnost da se oporavi posle velikih poraza, da se nosi sa pritiskom i teškim momentima meča je bila fenomenalna tokom godina. Bez obzira na površinu i godine, kad igram sa Rodžerom znam da će igrati svoj najbolji tenis. Retko to nije radio, a igrali smo mnogo puta. Mislim da neće sebi stvoriti mentalnu prepreku, ali ne očekujem to. Usredsređujem se na ono što radim dobro i to ću probati da sprovedem u delo - rekao je Đoković.

Prokomentarisao je i neprijatnu situaciju kada je publika na Centralnom terenu većinski navijala za Švajcarca i to prilično burno.

- Rekao sam posle Vimbldona da razumem zašto postoji toliko podrške za njega. On je takav kakav je i mnogo je postigao... zaslužuje te stvari. Publika je ponekad većinom protiv vas, nekad za vas i vremenom sam naučio kako da to kontrolišem, prihvatim i izađem sa tim na kraj. To je nešto što me prati tokom cele moje karijere... Ni sada neće biti ništa posebno različito u smislu moje reakcije ako se to dogodi. Prihvatiću i poštovati stav publike. Pokušaću da se fokusiram na ono što treba da uradim na terenu, dovoljno sam iskusan. To je sve - rekao je Đoković i zaključio:

- Kad sam rekao da pokušavam da izmenim “Rodžer, Rodžer” u “Novak, Novak”, to sam pokušavao da uradim i uspelo je mentalno u tom trenutku. Ne bi bilo ništa drugačije ni ako se ovde to desi. Naravno da ima mnogo onih koji vole da nas gledaju međusobno, nadam se da će biti puna hala i da će svi uživati u dobrom tenisu!

