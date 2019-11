EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Ako neko poznaje Novaka, onda je to Radek Štepanek! Evo šta Čeh kaže o Đokoviću kao igraču, a šta o njegovim ljudskim kvalitetima (VIDEO)

Štepanek je o odnosu sa najboljim srpskim teniserom govorio u Londonu ekskluzivno za Kurir.

"Sa Novakom sam razvio blisko prijateljstvo. Meni je to bilo prvo trenersko iskustvo. Direktno sa terena sam skočio na trenersku klupu. Kada me je Novak, kao jedan od najboljih tenisera svih vremena, pitao da sarađujemo, uzvratio sam mu pitanjem: 'Šta ti očekuješ od mene? Tvoja igra je vrh Mont Everesta", priseća se 41-godišnji Čeh i dodaje:

"Zbog toga je to bila velika odgovornost. Naročito jer je to bio period kada je Novak bio u specifičnoj situaciji. Prvi put u karijeri je bio ozbiljno povređen. Za njega je sve to bilo novo, ali meni je takva pozicija bila dobro poznata, jer sam se više puta povređivao i na bazi tih iskustava znao sam šta treba da se radi. Na kraju je morao na operaciju, a ja sam mu to preporučivao dosta ranije".

Štepaneku su "puna usta" dok govori o Đokoviću.

"Novak ima 'specijalni um', zato je poseban i na terenu. Svemu pristupa do najsitnijih detalja, njegova posvećenost je neverovatna, kao i vera u sebe, što nikad u životu nisam video", nastavlja Radek.

Izliv emocija među dvojicom saradnika i prijatelja naročito je bio veliki pre godinu dana.

"Novak je bio na mom oproštajnom meču u oktobru prošle godine na šta sam mu neizmerno zahvalan. Sa porodicom je boravio u Pragu tri dana, što je za njega veliko odricanje. On je veliki šampion i fenomenalna osoba, pa mi je prijateljstvo s njim jedan od najdražih 'trofeja' u karijeri".

Štepanek je srpskoj javnosti ostao upamćen po incidentu sa Tipsarevićem, jer mu je 2012. godine, posle maratonskog meča i pobede Janka u Dejvis kupu, umesto ruke pružio srednji prst.

To je sve izglađeno i zaboravljeno, pa je Janko učestvovao u spotu snimljenom povodom Štepanekovog završetka karijere.

Na kraju, govoreći o svojoj igračkoj karijeri, Radek Štepanek je zaključio:

"Tenis sam igrao srcem, od prvog dana do poslednjeg odigranog poena. Na isti način sam se odnosio i prema navijačima".

(Kurir sport)

Kurir