CICIPAS DIGAO FEDERERA U NEBESA, A ONDA DOBIO NEZGODNO PITANJE O NOVAKU: Evo kako je Grk reagovao na to što u Londonu svi navijaju protiv Đokovića (VIDEO)

Cicipas je uspeh protiv Federera nazvao "pobedom iz snova".

"Ovo je zaista predivan momenat, ne samo za mene, već i za moj tim i moju zemlju. Ponosan sam na sebe, zbog načina na koji sam se borio i koncentrisao kod brejk lopti, nisam podlegao pritisku. Zaista sam donosio zrele odluke", rekao je euforični Grk.

Upitan koliko će mu plasman u najveće finale do sada, a naročito eventualno osvajanje trofeja, značiti u "napadu" na gren slemove sledeće godine, Cicipas je odgovorio:

"Ovaj turnir je sličan gren slemu, jer su sve oči uprte u njega. Jedino što se ovde igra manje mečeva. ATP finale ima blistavu istoriju i zato sam ponosan zbog svog uspeha".

Cicipas u Londonu ima zavidnu podršku sa tribina, ali je Federerovih navijača, kao i u svim drugim duelima Švajcarac, bilo više.

"Podrška mi je veoma važna, ali imam osećaj da je Federer danas imao više navijača", uz osmeh je konstatovao Stefanos i nastavio:

"Podrška mi stiže i iz Grčke, što mi mnogo znači".

On je priznao da je mnogo toga naučio od Dominika Tima, ali istovremeno digao Rodžera Federera u nebesa.

"Dominik me inspiriše da budem bolja verzija sebe. Gledao sam šta radi i pokušavao isto. Da razjasnim, ono što radi Rodžer, to može samo on. Njegov stil je nemoguće kopirati. Dominik je nekako 'normalniji', u smislu da mogu da uradim isto što i on".

Usledilo je novinarsko pitanje: Kako je biti u poziciji Đokovića, kada svi navijaju protiv tebe?

"Đoković? Pa, ne znam... Ne znam kako ljudi reaguju na različite stvari. Nadam se da vole da me gledaju, jer imam osećaj da mogu mnogo toga da ponudim tenisu. Želim da jednog dana ljudi dolaze na mečeve zbog mene, kao sada što dolaze zbog Rodžera, koji ima armiju navijača", zaključio je Stefanos Cicipas.

