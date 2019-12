GORAN IVANIŠEVIĆ OTKRIO ĐOKOVIĆEVE PLANOVE: Novak je izrazio želju za jednim trenerom...

Neprikosnovenom Marijanu Vajdi pridružio se Goran Ivanišević, koji je uneo svežinu u stručni štab.

Krajem sezone se, međutim, proneo glas da bi Đoković mogao da raskine saradnju sa Ivanišević.

Šta je prava istina, sam Ivanišević je ispričao za Jutarnji, pošto nije mogao da izbegne pitanje o radu s Novakom.

"Evo, Novakove pripreme kreću 9. decenbra u Monte Karlu, zatim idem s njim 16. decembra za Abu Dabi gde će igrati egzhibiciju i ostajem još do Božića u Dubaiju. Onda Marijan Vajda preuzima i ide s njim za Australiju gde će se igrati ATP Kup. Vajda ide s njim i na Australijan Open, dogovorili smo se da ćemo ići svaki na polovinu turnira. Dva Grend slema ja, dva on. Plan je za sada da idem na Vimbldon i US Open. Novak je izrazio želju za jednim trenerom na Grend slemu, što je po meni dobro, a i Marijanu je dobro i tako se stvori nekako intimnija atmosfera. Očekivanja su uvek velika, pogotovo kada radiš s igračem kao što je Novak kod kojeg je i samo finale neka vrsta neuspeha. Kako mi je u loži dok ga gledam? Ma kuva u meni, non-stop su kamere na tebi i moraš da glumiš kao dobro mi je, a poleteo bih da mogu. No, smiren sam kao trener, iako mi ljudi ne veruju. Moraš da budeš pozitiva i volim to da radim", rekao je Ivanišević.

Kurir sport

Kurir