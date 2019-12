ŽELE DA MI UKALJAJU IME! Rafael Nadal LJUTITO odgovorio na optužbe (FOTO)

Prvi čovek Manakora je još rekao da Nadal "korsti svoje ime" i za druge stvari.

Najbolji teniser sveta, poslao je otvoreno pismo medijima u Manakoru zbog "nepravednih napada na njega i njegovu tenisku akademiju".

"Kao i svaku drugu osobu, i mene bole ovakvi neosnovani napadi na mene kojima je jedini cilj da okaljaju moje ime. Mogao bih da navedem više situacija sada o kojima sam ćutao ranije, ali ne želim da ulazim u određene kontroverze. Samo želim da izrazim svoju bol i razočaranje", poručio je Nadal.

Nadal je naveo da ga je najviše zabolela optužba Olivera da "živi van društvene zajednice" i naveo je da se povezanost sa ljudima ne pokazuje rečima nego delima.

"Uvek sam davao sve što je Manakoru moglo da zatreba od mene", napisao je prvi reket sveta i dodao da se uvek trudio da u svetu na najbolji način predstavi svoj grad koji mu znači više od svega. Podsetio je da je svim srcem bio uz svoje sugrađane i u dobru i u zlu i da se uvek trudio da pomogne posebno kada su se dešavale loše stvari kao što je to bila poplava 2018. godine.

Španac je istakao da je mogao da izgradi i otvori akademiju bilo gde na svetu gde je mogao da dobije i neke povlastice, ali da to nije želeo.

Dodao je i da bez problema može da napusti ili premesti akademiju koju je napravio najvećim delom ulažući svoj novac, u kojoj je zaposleno 300 lokalnih stanovnika i u kojoj prioritet pri kupovini potrepština imaju lokalni proizvodi, da može da odustane od davanja stipendija mladim talentima sa Majorke.

Nadal je podsetio da Akademija ispunjava sve zakonske propise o kojima se vodilo računa i pri izgradnji pa tako zgrada ima i određeni parking, zahtevani procenat zelene površine, propisanu infrastrukturu kao i da je uvek uredno plaćen porez.

"Uvek, kao savestan građanin, ispunjavam sve zakonske obaveze. Optuženi smo u novembru da nismo platili naknadu za odvoženje smeća što je potpuno netačno. Imamo svu dokumentaciju da smo plaćanja izvršili u oktobru", naveo je Nadal.

Gradonačelnik Oliver oglasio se nakon Nadalovog pisma i rekao da nikada nije rekao da teniser nije blizak sa društvenom zajednicom. Dodao je da ga poštuje kao sportistu, ali da sumnja da je on lično napisao ovo pismo.

"Što se tiče akademije, nije nam želja da ona prestane sa radom, ali moramo da kažemo šta je, a šta nije urađeno kako treba. Ona jeste turistička atrakcija, ali to ne znači da ne mora da ispunjava zakonske obaveze i sve ostalo. To što sam ja srećan što je akademija u Manakoru ne znači da administracija ne treba da radi svoj posao. To ne znači da urbano planiranje može da se radi po nečijem zahtevu", rekao je Oliver i ponovio da ne žali zbog stvari koje je rekao ranije, da nema ništa lično protiv Rafaela Nadala i da to mogu da razumeju samo ljudi iz Manakora.

