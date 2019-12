ŠTA GOD DA NOVAK URADI NIKADA NEĆE BITI KAO RAFA I RODŽER, TUŽNO JE KOLIKO JE POTCENJEN: Pol Anakon bez dlake na jeziku!

Anakon, bivši Federerov trener, otkrio je temu o kojoj je pričao sa Švajcarcem pre deset godina.

"Recite mi da sam sentimentalan, ali mene nikada nije dosadilo da gledam njih trojicu. Pre oko deset godina sam pričao sa 29-godišnjim Rodžerom Federerom i pitao ga šta želi sa da uradi, kada je već ostvario toliko toga. Nisam imao predstavu da će deceniju kasnije on i dalje igrati tenis. Sva trojica su prošli kroz mnogo prepreka, povreda i ostalog i i dalje su tu", kazao je Anakon.

Kurijera, nekada prvog tenisera planete, više je iznenadila Nadalova dugovečnost nego Federerova.

"Neverovatno je da svi i dalje igraju u tim godinama. Naravno, tu mislim na Federera, ali i na Rafu za kojeg nisam mislio da ima šanse da bude ovoliko uspešan, ma ni da bude na Turu, gledajući to koliko se on troši kod svakog udarca", izjavio je Kurijer i osrvnuo se na Đokovića:

"Izgledalo je kao da će Đoković biti najzdraviji, ali je i on imao probleme sa laktom koji su ga unazadili. Prema onome što govori izgleda kao da želi da bude kao Tom Brejdi, da i dalje pobeđuje sa 40 godina, što je trenutno gde se Rodžer nalazi".

Kurijer nema dilemu da je Novak bio najbolji u prethodnij deset godina.

"On je potpuno bez dileme igrač decenije. Malo je tužno to što je on relativno potcenjen u poređenju sa time šta je sve uradio. On je dominirao iz senke Rafe i Rodžera, koji su takođe odradili dosta toga dobrog", kaže Kurijer.

Anakon je istakao ogromnu razliku u nagradnom fondu između "velike trojke".

"Bez obzira šta Novak uradi on nikada neće biti Rafa i Rodžer. Oni imaju veoma različite crte ličnosti. Kada pogledate broje jasno je da je on bio najbolji u ovoj deceniji, ali sve mi to govori da šta god da Novak uradi nikada neće biti tretiran kao Rodžer i Rafa", ističe Anakon.

Najbolji pokazatelj Novakove dominacije je međusobni skor sa ostalim rivalima.

Srpski teniser je ostvario 42 pobede i 25 poraza, Španac ima 23 pobede i 30 poraza, a Švajcarac 22 pobede i 32 poraza. "Za mene je Novak Đoković jedan jedini igrač koje sam video u prethodnih 10-12 godina koji je naterao Rodžera i Rafu da moraju da smisle nove načine da nekog pobede. Oni su uglavnom igrali svojim stilom, ali su protiv Novaka mnogo puta morali da smisle novu taktiku", podvlači bivša "desna ruka" Švajcarca.

