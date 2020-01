TO MORATE DA PITATE NJEGOVU ŽENU JELENU: Noletov otac govorio na temu privatnog života (VIDEO)

Gostujući u jutarnjuem programu kod Jovane i Srđana na TV Prva, Srđan Đoković se dotakao i privatnog života svog najstarijeg sina.

"Novak je promenio ishranu, izuzetno vodi računa o načinu života. Koliko u proseku spava Novak", glasilo je pitanje voditeljke, a onda je usledio i hit odgovor:

"Pa nisam baš tačno siguran, to pitajte njegovu ženu Jelenu, ali spava najmanje osam sati", odgovorio je Srđan Đoković kroz osmeh.

Novakov otac potom je na prelep način govorio i o tome na koji način su on i njegova supruga Dijana Đoković učili Novaka da se nosi sa porazima.

"Niko ne podnosi poraz onako kako on to podnosi. On se tako rodio, u kući sportista je odrastao i učili smo ga tome da se sport sastoji iz pobeda i poraza. Pored toga što je veliki sportista, Novak je veliki čovek, pravi predstavnik Srbije", istakao je Srđan Đoković.

