NADAL SE DOPINGUJE! Nemački ekspert za doping izrazio svoje sumnje

Sport1.de prenosi priču doping eksperta Frica Zorgela, sa Instituta za biomedicinska i farmaceutska istraživanja u Nirnbergu koji je govorio o korišćenju nedozvoljenih sredstava. Povod za priču bio je taj što se prvi reket sveta u dublu, Kolumbijac Robert Farah (31), povukao sa Australijen opena zbog toga što je bio pozitivan na doping testu u oktobru 2019. godine. O slučaju Faraha on ističe da "meso" nije razlog njegovog dopinga.

"To su sve izgovori, "deža vi" u tenisu. Standardni izgovor je da se nešto slučajno konzumiralo. Bilo je mnogo slučajeva kada su teniseri prolazili nekažnjeno posle tog izgovora, čak i pored komisije. Činjenica je da su mnogi pravili greške. Na primer, ne izračunaju dobro vreme kada treba da budu ponovo "čisti".

On je direktno označio Rafaela Nadala kao tenisera na kojeg sumnja da koristi nedozvoljena sredstva.

"Anabolički steroidi su klasika u tenisu. Tako da nisam iznenađen. Decenijama pratim dešavanja i imam jasnu sliku svega. Tenis spada među top 4 sporta kada je reč o dopingu, pored zimskih sportova i biciklizma. Rafael Nadal pokazuje znake abnormalnosti.

- Imam stalnu sumnju. Imajući u vidu sav njegov atleticizam. Takođe, on dolazi iz Španije, zemlje koja nije poznata po tome da adekvatno "prati" svoje heroje.

Novinare je posebno zanimalo da li i velika imena koriste nedozvoljena sredstva.

- Bilo je slučajeva u prošlosti. Mats Vilander i Martina Hingis su uhvaćeni da koriste kokain, a Vilander je imao samo tromesečnu zabranu. Hingisova je rekla je mešala kokain sa sokom od narandže pa je imala dvogodišnju zabranu. A Andre Agasi? Koristio je kristal met i nije uopšte kažnjen.

On takođe smatra da se teniseri retko kontrolišu iz najmanje dva razloga:

- Sve njih dobro paze i savetuju, tako da ne dođe do nepravilnosti. Uz to i asocijacija štiti svoje zvezde. Nikada se ne sazna, nikada ne dospe u javnost i nikada ne možeš da komentarišeš, samo da sumnjaš - zaključio je on.

