KURIR U MELBURNU! NAŠI TENISERI UGOSTILI NOVINARE U SRPSKOJ PEKARI: Pričali o Australijan openu, Janku, Federeru...

Broje se sati do početka prvog gren slema sezone u Melburnu, i svaka informacija o formi, strategiji i planovima igrača je zlata vredna za javnost i medije.

Od specijalnog izveštača Kurira iz Melburna - Vuka Brajovića

Znajući to, naši mladi teniski asovi Dušan Lajovič, Filip Krajinović i Laslo Đere priredili su jedinstveni „medijski doručak“ za predstavnike prisutnih medija iz Srbije, njihove kolege iz srpske diaspore u Australiji i predstavnike nekih od vodećih svetskih teniskih portala.

U opuštenoj domaćinskoj atmosferi jedne od najboljih pekara u Melburnu "Neds Bejk" čiji je vlasnik naš zemljak Neša Ned Radojčić, Dušan, Filip i Laslo su medijima preneli svoje analize i pripremu pred mečeve prvog kola, i predstavili im planove za tekuću sezonu.

Započevši australijsko tenisko leto osvajanjem pobedničkog trofeja na inauguralnom ATP kupu u Sidneju, odlično raspoloženje Dušana, Filipa i Lasla hrabri sve ljubitelje tenisa pred početak Australijen opena. Za marljiv rad na terenu proteklih dana, nagradili su sebe i predstavnike medija pekarskim specijalitetima u kojima redovno uživaju vodeće ličnosti iz javnog života Melburna – a ako se pobede budu ređale, sigurno je da će ovakvih veselih povoda za druženje biti još!

Dušanu Lajoviću je Kajl Edmund prvi rival.

"Od prvog kola kreće maksimalna borba i kao nosilac mogao sam da imam lakši žreb. Ali to je gren slem. Kajl je ovde stizao do polufinala, ali ja sam odličnoj formi. Pokušaću da formu i energiju sa ATP kupa prenesem ovde", kaže Duci i dodaje:

"Najvažnija je borba za svaki poen od početka do kraja".

Osvojeni ATP kup bi mogao da bude mač sa dve oštrice, pojedini igrači osećaju posledice učešća na tom takmičenju.

"Mnogo energije iziskuje ATP kup, drugačije je u odnosu na individualne turnire. Nadam se da za mene neće biti mač sa dve oštrice. Verujem da sam na dobrom putu".

Trujumf ATP kupu bi, kao svojevremeno osvajanje Dejvis kupa, trebalo da bude vetar u leđa Srbima.

"Dobar početak sezone je najbolje što teniseru može da se desi. Kad u prvoj nedelji dođe dobar rezultat, igrač nastavlja sezonu mirniji".

Lajović je u svoj program uneo novinu - rad sa psihologom.

"Nema tu mnogo detalja. Najbitnije je to što sam i taj aspekt počeo da radim, da shvatim šta radim pogrešno i kako da ispravim. Sa psiholom ili nekim drugim, važno je raditi na sebi. To je sastavni deo profesionalnog sporta", zaključio je Dušan Lajović.

Prva prepreka Filipu Krajinoviću na Australijan openu je Francuz Kventin Halis.

"Dobio je tri meča u kvalifikacijama. Nikad nismo igrali, ali spreman sam. Igrao sam dobro u Dohi. Nadam se dobroj igri i pobedi", počeo je Krajinović.

U drugom kolu čeka ga Rodžer Federer.

"Svaki put kad sam u dobroj formi, naletim do njega. Ako dođem do Federera, biće nam to četvrti susret. 'Rod Lejver arena' je njegov teren, ali živim za takve mečeve i mislim da sam spreman za veća dela".

Filip ima novog trenera - Janka Tipsarevića.

"Janko je odličan i srećan sam što je prihvatio da radi samnom. Biće zanimljivo", nastavlja Krajinović i objašnjava kako su se dogovorili oko saradnje:

"On mi je i menadžer u isto vreme. Pričali smo ko bi bio najbolji za mene. On mi nije bio prva opcija, ali smo shvatili da jeste najbolja. Nije mu bilo lako da prihvati pored Akademije i trudne žene".

Krajinović smatra da je sazreo.

"Skinuo sam neke gluposti koje skreću fokus, jer fokus 24 sata mora da bude na tenisu", poručuje Filip Krajinović.

Laslo Đere će u prvom kolu igrati protiv Japanca Jošihita Nišioke.

"Puno smo putovali zajedno, znamo se iz juniorske konkurencije, isto smo godište, ali nikad nismo igrali jedan protiv drugog", kaže Đere.

Laslo je prezadovoljan urađenim do sada.

"Pripreme su bile uspešne, imao sam dve pobede na početku sezone, što je bitno za samopouzdanje, naročito na tvrdoj podlozi, na kojoj nisam imao mnogo uspeha".

Nada se da će ubuduće imati više uspeha na betonu.

"Još učim kako se igra na toj podlozi. Napredovao sam, pokušavam da konstantno unapređujem igru. Ipak se na šljaci osećam prirodnije, a nadam se da će jednog dana tako biti i na betonu".

I za kraj, Laslo Đere je gorovio o ambicijama u 2020. godini:

"Cilj mi je uvek da naredna sezona bude uspešnije od prethodne, da uđem u TOP 20 i osvojim ATP turnir".

