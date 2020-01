ŠOK POBEDA KINESKINJE U MELBURNU Serena poručila: Verovaću da mogu do još jedne GS titule dok god budem igrala tenis

Iz Melburna za Kurir - Vuk Brajović

Ako se to još uvek ne može reći za muški tenis, u ženskom tenisu je smena generacija u već poodmakloj fazi!

Poslednji primer toga je šok-rezultat dana u Melburnu – pobeda Kineskinje Vang protiv osvajačice dvadeset i tri Grend Slem trofeja – amerikanke Serene Vilijams (6-4, 6-7, 7-5). Ovaj ishod je utoliko više iznenađujući kada se u vidu ima to da je istu protivnicu Serena prošlog septembra u Njujorku bukvalno “oduvala” sa terena, pobedom od 6-1, 6-0, i govori u prilog tome koliko se stvari brzo menjaju u 'belom sportu' kod dama.

"Mislila sam da ću pobediti kad sam uzela drugi set, rekla sebi da je vreme da završim posao. Iskreno nisam verovala da ima šanse da izgubim…", lamentira nad porazom Serena.

"Nisam mislila na to kako je završen prethodni meč, jer je za mene svaki meč poseban. Problem je bio u tome što sam sebi dozvolila neoprostivo veliki broj grešaka za osobu koja se profesionalno bavi tenisom. Fizički sam bila spremna za meč, ali je njegov tok često bio veoma frustrirajući za mene, pa ste bili u mogućnosti da vidite one moje prepoznatljive izraze nezadovoljstva na licu…", uz dozu kiselog humora Serena komentariše razloge za poraz.

Ni ovog puta Serena nije uspela da dođe do magične cifre od 24 osvojena Grend Slema, čime bi se izjednačila sa Australijankom Margaret Kort.

"Dok budem igrala tenis, verovaću da je to ostvariv cilj. Ne igram isključivo da bih se zabavljala, a svakako nije zabavno kada na ovaj način izgubite. Čini mi se da postižem bolje rezultate na poslednja dva Slema sezone, ali, opet, ko zna da li je to tačno, posle toliko osvojenih trofeja. I, na kraju krajeva, nema veze da li je ovaj meč bio na Grend Slemu ili nije, već da li igram dobar tenis ili ne", jasna je po ovom važnom pitanju Amerikanka.

"Vang je igrala nešto drugačije nego u Njujorku, servirala je bolje – a ja jednostavno nisam bila ona Serena na koju ste navikli. Uopšte nije bitno šta je ona radila, već ono šta ja nisam. Uopšte nije 'kul' da se smatram profesionalcem – a da igram na ovom nivou, i nešto ovako više nikada ne smem sebi da dozvolim da uradim. Možda sam bolja glumica sada nego pre 10 godina kad sam besnela zbog ovakvih poraza, ali u sebi i dalje želim da udarim pesnicom o zid…", iskrena je Serena.

"Verovala sam da mogu da ostvarim ovakvu pobedu jednog dana, samo nisam znala kada će se to desiti", sijala je Kineskinja Vang pred predstavnicima 'sedme sile'.

"Naporno sam radila u pripremnom periodu, naročito u teretani – i ova pobeda i dosadašnji uspesi u Melburnu su prava potvrda da je to itekako imalo smisla. Protiv Serene ne smete da budete pasivni, već da učinite sve što je u vašoj moći da je pratite, uzvratite svojom na njenu agresivnost, istrpite to što će imati više vinera od vas. Ključni aspekt današnjeg meča bio je u tome što je napravila više grešaka", rezimira Vangova.

Bila je Kineskinja pred pobedom i krajem drugog seta (vodila sa 5-3), ali je trema učinila svoje i dozvolila je Sereni da se vrati u meč I osvoji taj deo igre.

"Previše sam želela da već tada dobijem meč, i malo su mi zadrhtale noge, a samim time i odlutao servis. Izgledalo mi je neverovatno da sam osvojila prvi set, a onda imala I servis za pobedu u sledećem. Kada se već desilo da I pored takve prednosti izgubim drugi set – usresredila sam se na to da prvenstveno pobedim sebe, koncentrisem se na zbivanja na terenu, i povratim verovanje u svoju igru. Ovaj meč sam dobila pre svega na mentalnom planu", ističe kreatorka jednog od najvećih iznenađenja u ženskom tenisu ove godine, iako je ona tek počela.

U danu kada je još jedna autsajderka, tunižanka Ons Žaber, svojom drugom velikom pobedom u Melburnu u tenisku penziju ispratila velikanku ženskog tenisa i osvajačicu Australijen Opena iz 2018, Dankinju Karolinu Voznjaki – pratioci ženskog tenisa i ljubitelji totalne neizvesnosti koje on nosi su čašćeni velikom premijom, uz prvi sunčani dan koji je obasjao teniski Melburn. U pravu je Serena Vilijams da na ovaj način kudi sebe, jer će u eri bržih, otpornijih, hrabrijih I raznovrsnijih mlađih igračica u narednom periodu imati eksponencijalno manje šansi da barem još jednom Grend Slem titulom podeli podijum najbolje u istoriji sa legendarnom Kortovom – a na ovaj način im “na tacni” pruža strategiju kojom će ih sve više – sve lakše izlaziti na kraj sa njom. Do nedavno je to bilo nezamislivo, ali danas će se mnogo lakše verovati u suprotno – što je u tenisu, sportu u kome se mečevi često pobeđuju a da nisu počeli – od izuzetne važnosti i za taj dan, ali I za istoriju…

(Kurir sport)

Kurir