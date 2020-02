BJORKMAN ZA KURIR O FINALU: Očekujem da Đoković neće biti pobeđen

Tim će biti agresivan, ali je pitanje koliko će biti konsistentan; teško je da ijedan igrač na svetu danas može da dobije Novaka – kaže nam švedski as

Od specijalnog izveštača Kurira iz Melburna - Vuka Brajovića

Australijska teniska federacija danas je na tradicionalnom “Ručku sa legendama” ukazala čast istinskom velikanu ovog sporta, Toniju Rošu, osvajaču Rolan Garosa u singlu, 13 Grend Slem titula u dublu i 2 u mešanom dublu, 4 Dejvis kup trofeja sa reprezentacijom Australije i izuzetnom treneru koji je na šampionski put izveo čak četvoricu najboljih igrača u njihovoj eri – Ivana Lendla, Lejtona Hjuita, Pata Raftera i Rodžera Federera. Ovo je ujedno bila i poslednja prilika da čujemo šta bi nekadašnji veliki asovi ovog sporta imali da izjave povodom finala u muškom singlu između Đokovića i Tima – jedne od najaktuelnijih sportskih tema na svetu ovog vikenda.

Šveđanin Jonas Bjorkman bio je izuzetan po svojoj teniskoj univerzalnosti, dostigavši plasman na prvo mesto ATP rang liste u konkurenciji dublova, i četvrto u singlu. Osvajač 6 titula na turneji, polufinalista Vimbldona i JuEs Opena i učesnik četvrtfinala u Australiji – danas sigurno predstavlja autoritet u ovom sportu kada je reč o stručnoj analizi igračkog potencijala.

Na pitanje šta je to što očekuje da će se dešavati u muškom finalu, Bjorkman kaže:

"Očekujem da Dominik počne meč jako, da pokuša da bude agresivan – takav i mora da bude jer neće biti lako probiti Novaka na osnovnoj liniji. U poslednje dve-tri nedelje Đoković igra izvanredno – iako je Dominik trenutno taj koji možda može da ga pobedi svojom snagom. Ipak mislim da se to ovoga puta neće dogoditi."

Šta je po vama najvažnije u taktičkom smislu za obojicu učesnika finala?

"Novak je verovatno najkompletniji teniser na svetu, daje privid da nema slabosti u njegovoj igri. Popravio je i servis, dok mu je drugi servis postao ne samo konstantan, nego i mnogo jači - što znači da time stavlja još veći pritisak na protivnike u njihovim gemovima. Teško mi je da zamislim da u ovom trenutku neko može da pobedi Novaka. Dominik ima načina i sredstva da učini tako nešto, poseduje izuzetno jake udarce, ali je tanka granica između poena i promašaja pri takvoj igri, i takva igra može da proizvede previše neiznuđenih grešaka. Videli smo to protiv Zvereva – kada Tim igra dobro, onda to izgleda neverovatno. Ali ako se malo preforsira, desi se da se ispromašuje u tri-četiri gema, a to nije dozvoljeno činiti protiv Novaka – koji je pojam za konstantnost."

Da li mislite da će na nekom nivou psihološke pripreme Dominiku pomoći pobeda nad Novakom u Londonu?

"Naravno da će mu pomoći, jer zna šta je potrebno da uradi, ali zna i da je sada drugačije jer se igra na tri dobijena seta. Nole je prilično glatko došao do finala, i očekujem da će biti veoma svež. Znam da je Dominik fizički podjednako spreman kao Novak, tu može da mu parira, ali ne znam može li da bude toliko konstantan. Ta pobeda sigurno će mu pomoći da lakše počne meč."

Šta će odlučiti pobednika?

"Odgovor na to pitanje će zavisiti od Dominikove igre, jer će verovatno morati da odigra meč karijere ukoliko želi sada da pobedi Novaka. Đoković igra izuzetno dobro, teren mu savršeno odgovara, i smatram ga za favorita u ovom meču" – prenosi nam svoje stručno mišljenje Jonas Bjorkman.

