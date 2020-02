RAFTER ZA KURIR: Novak će trijumfovati u četiri seta

Da li je ikako moguće igrati bolje od toga kako Novak to radi – pita se legendarni Pet Rafter. Tok meča će zavisiti i od Tima, ali i Novakove mogućnosti da se adaptira i podigne igru na drugi nivo.

Od specijalnog izveštača Kurira iz Melburna - Vuka Brajovića

Glavna arena nacionalnog teniskog centra države Kvinzlend u Brizbejnu nosi njegovo ime. Osvojio je uzastopce dva Ju Es Opena (1997, 1998), dva puta uzastopce nastupio u finalu Vimbldona (2000, 2001) i 1998 sa Bjorkmanom osvojio Australijen Open u dublu. Prvi je čovek u Open Eri koji je u istoj godini osvojio Masterse u Kanadi, Sinsinatiju – a zatim i Ju Es Open. Patrik Rafter je bio jedan od najpopularnijih tenisera svoje generacije, atraktivan na terenu i van njega – sa svojim imidžom australijskog surfera – i ljubitelji tenisa ga se rado sećaju do današnjih dana.

U razgovoru koji smo obavili sa njim pred „Ručak sa legendama“ na kome je počast odata velikanu svetskog tenisa Toniju Rošu, Rafter je imao sledeće da nam kaže o predstojećem finalu muškog singla između Đokovića i Tima:

"Tim udara loptu izuzetno dobro u ovom trenutku, što je bilo jasno na mečevima protiv Nadala i Zvereva. Posle meča sa Zverevom rekao je da u finalu mora da rizikuje i da bude malo agresivniji, i jasno je da to mora da uradi. Biće interesantno videti u kom izdanju će se pojaviti na terenu, jer smo zabeležili da je na početku duela sa Zverevom bio malo 'ravan'. Za Đokovića mora da bude fizički spreman i da ima snage. Biće ovo težak meč, ali je za mene Novak u njemu definitivno favorit." "Kada je reč o Đokoviću, on mora da igra svoju igru, ništa više od toga. Ako Tim izađe na teren i počne da igra sjajno, Novak će morati svojom igrom da pređe na još viši nivo. U tom slučaju će morati da se prilagodi u toku meča, jer je sasvim moguće da do toga dođe. Po meni, tok meča zavisi od toga kakav će Tim biti, i kako će izgledati Novakov odgovor. Zato je i najbolji na svetu, jer zna kako da odgovori na izazove koje pred njega postave protivnici."

Da li mislite da smo na ovom turniru videli najbolje Đokovićevo izdanje?

"Bio je prilično dobar, nemam šta da mu zamerim. Uslovi su u odnosu na prošlu godinu malo drugačiji, malo su sporiji, i tome su se igrači prilagodili. Jednostavno je prokleto dobar, i to je to."

Da li vidite izvesna poboljšanja u njegovoj igri?

"Teško je verovati da može da postane bolji od ovoga..."

Hoće li još neko osvojiti Australijan opena koliko i Novak?

"Mogao sam ja, ali nisam imao sreće" – uz osmeh nam kaže Pet.

Konačno, koja bi bila vaša prognoza za rezultat u finalu?

"Đoković dobija meč u četiri seta, ali možda grešim, videćemo..." – enigmatičan je Pet Rafter po najvažnijem pitanju u teniskom Melburnu ovih dana.

