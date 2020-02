LEGENDARNI TRENER PREDVIĐA ISHOD FINALA Toni Roš – Novak očigledan favorit!

Za Kurir iz Australije - Vuk Brajović!

O najvažnijem meču australijskog teniskog leta – razgovarali smo sa “čovekom dana” u teniskom Melburnu. Toni Roš je bio jedan od najtraženijih sagovornika po pitanju ishoda finalnog meča Đoković-Tim – u danu kada je Australijska teniska federacija priredila “Ručak sa legendama” da bi priredila posebnu počast za jednog od najvećih teniskih asova i stručnjaka svih vremena. “Radujem se tom meču, mislim da će biti izvrstan tenis. Očigledno je da je Novak favorit, ali prilično sam impresioniran Timovom igrom do sada. Očekujem neizvestan meč”, kaže nam na početku razgovora Roš.

Šta bi Tim trebao da uradi da bi dobio ovaj meč?

Tim mora da bude agresivan jer je Novak jedan od najboljih u istoriji kada je reč o kontrama; vraćaće mnogo lopti, a onda će i sâm biti agresivan kada se za to ukaže šansa. Po onome što sam video, Tim igra izrazito napadački tenis tokom celog turnira, i sa takvim mentalnim sklopom bi trebao da uđe i u finale.

Da li mislite da će biti sposoban da se izbori sa pritiskom?

Mislim da hoće. Već je igrao dvaput u finalu Rolan Garosa, igrao je u mnogo velikih mečeva i mislim da je spreman. Sa druge strane, Novak voli ovaj teren i vidim puno razloga da možemo da očekujemo odličan meč.

Jeste li primetili pojavu nekih novih elemenata u Novakovoj igri u poređenju sa sezonom 2019?

Dopada mi se njegov drugi servis. Mislim da je tu mnogo napredovao, jer lopta sada brže ide. U tenisu postoji stara izreka da si dobar onoliko koliko ti je dobar drugi servis. Nadam se da će Novak nastaviti tako.

Može li Federer da osvoji još neki Grend Slem trofej?

Nikada ga ne treba otpisati, on je veliki šampion. Vimbldon mu je verovatno najbolja prilika, bio je na poen do pobede. U Melburnu je igrao polufinale, bez obzira na sve probleme sa kojima se susreo na putu do njega - tako da ne bih rekao da je nemoguće da uzme još neku Gren slem titulu – ističe Toni Roš, legendarni igrač i trener četvorice svetskih brojeva 1 – Lenda, Hjuita, Raftera i Federera.

